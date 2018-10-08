Умер первый тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 8.10.2018, 21:01

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Михаил Бицан скончался на 75-м году жизни.

В минувшую субботу от обширного инфаркта на 75-м году жизни умер первый главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Михаил Бицан.

Смерть подстерегла Михаила Бицана у него на даче, сообщил tut.by племянник наставника Андрей Бицан.

Михаил Бицан вошел в историю суверенного баскетбола как первый главный тренер женской национальной сборной Беларуси, участвовавшей в квалификационном турнире чемпионата Европы-1993, а возглавляемый им "Горизонт" завоевывал золото в трех стартовых чемпионатах страны.

Он оборвал успешно складывавшуюся карьеру в ведущем белорусском клубе, когда понял, что против него затеяли нечестные игры. Вернулся к тому, с чего начинал — тренировать детишек.