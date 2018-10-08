ЧП на борту «Белавиа»: самолет не смог набрать высоту больше трех километров 5 8.10.2018, 22:05

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Через 21 минуту после вылета самолет, выполняющий рейс Москва-Минск, прекратил набор высоты.

Boeing 737-800 авиакомпании «Белавиа», выполняющий рейс Москва-Минск, вылетел 8 октября в 20:35 из аэропорта «Жуковский». Но через 21 минуту после вылета самолет прекратил набор высоты, а авиационный сервис Flightradar24 зафиксировал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту (General Emergency Alert»). Весь путь до Минска самолет преодолел на высоте всего в три километра (обычно эшелон - 9 километров), передает kp.by.

В 21:32 самолет совершил посадку в национальном аэропорту «Минск».

Обычно, такая ситуация может свидетельствовать либо о проблеме с герметизацией салона, либо с тем, что кому-то на борту стало плохо. Например, в августе прошлого года знаменитый «Танколет» возвращался из Болгарии.

- Летели с разгерметизацией, половина салона отключалась от сознания, половина обрыгалась, еще человека без сознания увезли на скорой от трапа, - написал в своем facebook Николай Куксачев. - Стюардессы бегают с баллонами с кислородом практически в панике.

Официальную причину представители «Белавиа» тогда озвучили лишь спустя сутки: плохо стало только одному мужчине, летели низко из-за него.

Самолету, который сегодня отправлял аварийный сигнал, 18 лет. В авиакомпании «Белавиа» он появился четыре года назад. До этого летал в канадской и немецких авиакомпаниях. Официальной информации о сегодняшней внештатной ситуации на борту «Белавиа» пока нет.