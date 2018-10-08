США намерены бросить вызов нефтегазовой гегемонии РФ 8.10.2018, 22:51

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Об этом заявил главный экономический консультант президента США.

Соединенным Штатам следует бросить вызов России в энергетическом секторе, считает главный экономический консультант президента США Ларри Кудлоу. Об этом 8 октября он заявил Hill.TV (перевод - kasparov.ru).

"Мы — доминирующая энергетическая держава. Через пару лет мы будем добывать 15 миллионов баррелей нефти в день. Мы обгоняем Саудовскую Аравию, мы обгоняем Россию", — сказал Кудлоу.

По его словам, США необходимо больше сфокусироваться на энергетическом секторе, так как столько нефти добывается в Пермском бассейне, что ее приходится сжигать. Речь идет о нефтяном месторождении между западным Техасом и юго-восточным Нью-Мексико.

Главный экономический советник президента США предлагает улучшить инфраструктуру, для того, чтобы нефть можно было транспортировать в Европу.

Кудлоу считает, что таким образом США смогут бросить вызов гегемонии России в природном газе и СПГ.

"Это выполнимо. Мы должны серьезно сосредоточиться на энергетике. Большинство из этого можно сделать в частном порядке", — заключил Кудлоу.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что американскому правительству необходимо автоматически продлевать санкции против России.