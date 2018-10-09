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Появилось видео драки футболистов «Зенита» и «Краснодара» с московскими чиновниками

  • 9.10.2018, 0:00
Александр Кокорин и Павел Мамаев

Момент нападения известных футболистов на чиновников зафиксировала камера видеонаблюдения.

Камера наблюдения в ресторане на Большой Никитской улице зафиксировала момент нападения скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на сотрудников Минпромторга, которые в итоге вынуждены были обратиться за медицинской помощью и написать заявление в полицию, передает vesti.ru.

Конфликт произошел около 9 часов утра в понедельник, 8 октября, в "Кофемании", где нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" вместе с приятелями отмечали 10-летие дружеских отношений. Первоначально сообщалось, что футболисты заказали только кофе, однако запись свидетельствует о том, что завтрак включал и иные блюда и напитки.

По словам сотрудников заведения, компания вела себя шумно и не реагировала на замечания других клиентов. Самыми настойчивыми оказались директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. На кадрах видно, как в ходе словесной перепалки Кокорин схватил стоявший рядом со столиком чиновников стул и нанес удар Паку, а приятель футболиста пустил в ход кулаки.

Противников разняли посетители и сотрудники "Кофемании", однако спустя несколько минут конфликт вспыхнул с новой силой — после того, как футболисты в грубой форме посоветовали Денису Паку вернуться на историческую родину. В результате стычки чиновнику сломали зуб, затем противники разошлись.

Пак и Гайсин сняли побои и написали заявление в полицию, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Побои".


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