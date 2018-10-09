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Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на награды WTA по итогам 2018 года

  • 9.10.2018, 7:55
Фото: Reuters
Арина Соболенко (слева) и Александра Саснович

Победители будут названы на финальном турнире в Сингапуре.

Белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович попали в число претенденток на награды женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2018 года, сообщает pressball.by.

Саснович номинирована на звание самой прогрессирующей теннисистки года. Ее конкуренты — голландка Кики Бертенс, немка Юлия Гергес, россиянка Дарья Касаткина, бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Ван Цян.

Соболенко включена в шорт-лист претенденток на титул "Пришелец года". Помимо 11-й ракетки мира, за награду поборются американки Аманда Анисимова, Даниэль Коллинз, Софья Кенин и румынка Михаэла Бузарнеску.

Голосование завершится в пятницу, 12 октября. Победители будут названы через неделю, 19 октября, в ходе гала-вечера на финальном турнире в Сингапуре, где сыграют восемь сильнейших теннисисток согласно рейтингу ВТА.


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