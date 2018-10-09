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Леонид Заико: Кое-кого нужно быстрее отправить на заслуженный отдых

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  • 9.10.2018, 9:10
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Карикатура: newsby.org

Если бы Лукашенко носил шляпу, ему бы пришлось есть ее каждый день.

В Беларуси хотят запретить продавать подержанные вещи через интернет. Такое предложение содержится в проекте постановления Совмина. Чиновники из МАРТа (бывший Минторг) объясняют это тем, что «Беллегпром» якобы попросил «обеспечить людей качественными и безопасными товарами».

Между тем, буквально за сутки до постановления Совмина появилась новость о том, что Кобринский межрайонный суд «раскулачил» предприимчивую семью из Березы, которая продавала через интернет женскую одежду и за несколько лет имела неосторожность заработать около $80 тысяч. Так что на самом стоит за решением о новом запрете?

На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Фактически интернет стал местом для испуга Лукашенко и всего правительства. Непонимание роли интернета и того, что у человека должен быть свободный выбор – это деревенская отсталость, отпечаток которой лежит буквально на всем.

Понятно, что белорусские власти хотели бы как-то спасти легпром. Но таким образом его не спасешь, да и делать этого не надо. Если в швейной промышленности остались люди с мозгами, они должны сами понимать, что это прибыльная отрасль, в которой можно заработать миллионы долларов. У меня есть знакомые, которые так и сделали. Правда, потом они решили уехать из Беларуси.

Что же касается интернета, то власти, наверное, невдомек, что это – самый простой и самый надежный торговый механизм. Я сам для покупок на 90% пользуюсь интернетом. И никакой «Беллегпром» и даже генеральный секретарь ООН не способен противостоять развитию интернет-торговли.

Тут можно пойти двумя путями. Либо опережать китайцев, в частности известного создателя «Алибаба» Джека Ма. Либо очень тщательно и продуманно стимулировать развитие интернет-торговли на уровне премьер-министра. А третьего не дано, все эти запреты – от лукавого.

А тех членов правительства, которые боятся, что кто-то купит в сети что-то «некачественное», надо как можно быстрее отправить на заслуженный отдых.

Интернет сегодня – универсальная матрица, которая позволяет успешно работать всем, от производителей ракет до изготовителей домашних тапочек. И предприимчивых людей, наподобие той семьи из Беларуси, надо не судами наказывать, а ставить в пример и вручать им правительственные награды – за наибольшие объемы проданных товаров.

Во всей этой истории с интернет-торговлей белорусское правительство уподобило себя луддитам – тем, кто противодействует техническому прогрессу.

- И как дальше будет развиваться ситуация?

- Задушить свободу торговли в сети у них не получится. В крайнем случае, интернет-продажи переместятся на другие площадки. Например, к Джеку Ма. «Алибаба» откроет здесь филиал, заплатив каждому министру по пять миллионов долларов. И они быстро станут лояльными Джеку Ма, а не сегодняшнему «патрону».

Посмотрите, как развивается в Беларуси «Евроторг». Он уже полностью взял в оборот весь центр Минска, вышел на районы, дает работу более чем 40 тысячам человек – больше, чем на самых крупных предприятиях Беларуси. В конце концов он может заняться тем, что пойдет в политику и легко сместит и премьера, и Лукашенко, и всех остальных.

Экономический императив в итоге всегда побеждает. Конечно, для властей это новые и неожиданные вызовы, но бороться с ними – преглупо.

- В советское время фарцовщик, продающий вещи с Запада, был для многих граждан своего рода Хароном, проводником в свободный мир. После крушения СССР многие говорили, что «видеомагнитофон или женские чулки разрушили советскую империю». Не добивается ли белорусская власть запретами свободы в интернете такого же эффекта?

- На самом деле СССР разрушили Пол Маккартни и Джон Леннон.

Белорусские власти как тогда пытались этому сопротивляться, так и сейчас стоят на пути прогресса. Но все эти «комсомольские бригады», которые противопоставляли себя «Битлз», ушли в небытие.

А что касается хорошей одежды, то здесь правительству лучше сразу отойти в сторону. Не показывайте свою «всенароднейшую» глупость. Я бы, например, став премьер-министром, сразу же бы способствовал открытию сотен секонд-хендных магазинов, которые бы закупали в Центральной Англии одежду и продавали здесь по одному доллару. Тогда наша легкая промышленность не только «ляжет», но и сама зароется на сотни метров вглубь. И не стоит ее жалеть. Белорусам надо прививать вкус к хорошей, качественной одежде. А наши предприятия не умеют этого делать.

Знаете, последние лет десять я хожу в шляпе – весной, летом и осенью. И хочу сказать: мне кажется, что я единственный, кто в Минске носит шляпу. И после этого правительство говорит, что заботится о вкусах белорусского потребителя? Ребята, наденьте для начала шляпы. Тогда мы с вами и поговорим о том, что страна должна стать на цивилизованные рельсы.

А знаете, почему Лукашенко и его правительство не носят шляпы? Потому существует такое поверье: если ты что-то из обещанного не сделал, то должен съесть свою шляпу. И тогда нашим правителям пришлось бы есть шляпы каждый день.


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