Видеофакт: В России мост обрушился прямо на Транссибирскую магистраль 9 9.10.2018, 9:19

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Фото: ТАСС

Мост упал, потому что по нему ехал грузовик.

В Амурской области ограничили движение поездов по Транссибирской магистрали из-за обрушения пролетов виадука на железнодорожные пути в городе Свободный. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, передает «Интерфакс». По словам собеседника агентства, на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Как сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, из-за обрушения моста движение проездов на станции «Свободный» временно ограничено. В сообщении отмечается, что пострадавших среди пассажиров и сотрудников РЖД. Для ликвидации последствий был направлен восстановительный поезд.

Региональное управление МЧС сообщает, что произошло обрушение двух пролетов виадука. Представитель главка Денис Долинин рассказал «Интерфаксу», что в момент инцидента под мостом проходил грузовой поезд. В момент обрушения по мосту проезжал грузовой автомобиль. Водителю грузовика понадобилась помощь врачей.

Управление Следственного комитета по Амурской области начало проверку, сообщается на сайте ведомства, на месте происшествия работает следственная группа.

В правительстве региона считают, что причиной обрушения моста стал ехавший по нему тяжелый грузовик. Власти уточнили, что мост обрушился около 10:33 по местному времени (04:33 Минск).

Позднее региональный портал «Порт Амур» опубликовал видеозапись момента обрушения виадука. На ней видно, что это произошло после того, как под ним проехал грузовой состав.

Комиссия по ЧС ввела муниципальный режим чрезвычайной ситуации в Свободном в связи с обрушением виадука, сообщили в пресс-службе мэрии, передает ТАСС.