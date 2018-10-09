До избиения чиновников российские футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой 2 9.10.2018, 12:04

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Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев

Фото: ТАСС

Водитель-белорус находится в больнице.

Перед тем как устроить драку с чиновником Минпромторга и главой научного центра НАМИ, компания, в которой были российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, напала на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, пишет «Московский комсомолец» без указания источников. Также об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным газеты, у водителя сломан нос, диагностирована черепно-мозговая травма. Нападавшие скрылись. Ольга Ушакова ведет на «Первом канале» передачу «Доброе утро», сообщает РБК.

Водитель ждал ведущую у гостиницы «Пекин» в центре Москвы, на пересечении Большой Садовой и 2-й Брестской улиц. Он увидел, пишет «МК», как пять человек «хулиганили на проезжей части». Водитель сделал им замечание, но молодые люди вытащили его из автомобиля и избили.

«Факт нападения был, это достоверная информация. Но мы комментариев не даем: ведется следствие, водитель — в больнице», — сообщила РБК представитель телеведущей Ольги Ушаковой Александра Плисакова. Она отметила, что не обладает официальной информацией о том, кто напал на водителя. «Я не получала информации от каких-то органов», — отметила она. Источник в окружении Ушаковой подтвердил РБК информацию о том, что Кокорин и Мамаев напали на ее личного водителя, пока ведущая записывала материал для «Первого канала».

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов сообщил РБК, что в полицию обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные разбили стекло ее автомобиля, повредили его дверь и избили водителя. «Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33-летнему мужчине, который нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение», — сказал он. По словам Титова, возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Никаких имен сотрудник полиции не назвал.

Ольга Ушакова сообщила агентству «Говорит Москва», что «был инцидент», в результате пострадал человек. «Мы заявление в полицию написали», — добавила она.

Издание nn.by со ссылкой на телеграм-канал Mash отмечает, что 33-летней водтитель телеведущей Виктор Соловьев – родом из Беларуси.

Вечером в понедельник, 8 октября, МВД по Москве завело уголовное дело в связи с избиением директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В футбольном клубе «Зенит» подтвердили, что в этой драке участвовал Кокорин, и осудили поведение футболиста.

У Пака диагностированы черепно-мозговая травма и ушибы.