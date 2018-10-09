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Россия обошла Беларусь по поставкам дизтоплива в Украину

  • 9.10.2018, 13:09
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За первые 9 месяцев текущего года импорт дизельного топлива из Беларуси сократился почти на 10%.

По итогам 9 месяцев 2018 года доля белорусских производителей в балансе украинского рынка ДТ сократилась с 43% до 35%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот объем заменили преимущественно трубопроводные поставки российского ресурса, доля которых выросла с 28% до 37%. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные исследования Консалтинговой группы А-95.

В абсолютных значениях импорт дизельного топлива из Беларуси за 9 месяцев сократился на 9,8% (179 тыс. тонн) и составил 1656 тыс. тонн. Из этого объема 56 тыс. тонн маркируются как "топливо дизельное экспортное" (ТДЭ), отмечает издание.

По данным Консалтинговой группы А-95, по нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс за 9 месяцев текущего года было поставлено 1734 тыс. тонн, что на 46% (546 тыс. тонн) больше, чем за такой же период 2017 года. Из этого объема через терминалы трубопровода на территории Украины было принято 1462 тыс. тонн, через терминал в Гомеле (Беларусь) с дальнейшей поставкой по ж/д через Черниговскую область - 272 тыс. тонн.

Также с конца 2017 года в Украину начались железнодорожные поставки российского ДТ через Харьковскую область. За 9 месяцев текущего года они составили 127,4 тыс. тонн. Львиную долю этого объема импортирует компания Укрэнерджи, утверждает издание.

Отмечается, что внутреннее производство ДТ за три квартала 2018 года увеличилось на 3,2% (18 тыс. т) до 578 тыс. тонн. При этом его доля в общем балансе сократилась с 13% за 9 месяцев 2017 года до 12% за такой же период текущего года.

Снизилась доля ДТ производства НПЗ группы Orlen. Отгрузки с Мажейкяйского НПЗ (Литва) за этот период сократилась на 10%, а польские НПЗ группы полностью прекратили поставки на украинский рынок. За 9 месяцев Orlen отправил в Украину 305 тыс. тонн, что на 16% (59 тыс. т) меньше аналогичного периода 2017 года. Доля ДТ Orlen на украинском рынке за 9 месяцев сократилась с 9,8% до 7,3%, утверждают в А-95.

Морские поставки по итогам трех кварталов обеспечили 8,2% баланса рынка против 8,7% за аналогичный период 2017 года. В абсолютных цифрах поставки выросли с 323 тыс. тонн до 341 тыс. тонн (+5,7%).


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