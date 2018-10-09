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Ленур Ислямов: Крымский мост ждет «ледниковая» катастрофа

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  • 9.10.2018, 14:54
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Ленур Ислямов
Фото: krymr.com

Мост построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений.

"Мост построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений. Там тектонические плиты, и смещение буквально на несколько миллиметров приведет к тому, что мост будет падать", - сказал в комментарии obozrevatel.com крымскотатарский активист Ленур Ислямов.

Он отметил, что пуск грузового транспорта, а в дальнейшем, железнодорожного сообщения ускорит разрушение.

Кроме того, Крымский мост не застрахован от таяния льдов в Азовском море, и с приходом сильных морозов строение будет обречено, считает крымскотатарский активист.

"При той малой глубине Азовского моря, оно на самом деле очень коварное, зимой там скапливается очень большое количество льда. Просто в прошлом году зима была довольно теплая, а я помню зимы, когда там толщина льда доходила до 3 метров. И когда это все начинает сходить, льдины идут как раз в сторону Керченского пролива. Поэтому, это все двинется в сторону Крымского моста, он в любом случае обречен", - заявил Ислямов.

Как ранее сообщалось, в сети опубликовали видео, на котором зафиксировано, как от незаконно построенного оккупантами Крымского моста съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части.

Позже стало известно, что ЧП произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и "упростило правила проведения работ".


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