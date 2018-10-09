В Болгарии в связи с убийством журналистки задержали гражданина Румынии 1 9.10.2018, 15:32

Виктория Маринова

Проверяется его алиби.

В Болгарии полиция задержала на 24 часа гражданина Румынии украинского происхождения в связи с расследованием убийства журналистки Виктории Мариновой, сообщает РБК.

«Его алиби мы проверяем, но пока у нас нет конкретного подозреваемого. Работа с задержанным продолжается», — сказал во вторник глава полиции города Руса Теодор Атанасов.

Ранее Болгарское национальное радио сообщило о задержании предполагаемого убийцы тележурналистки. По данным радиостанции, это гражданин Румынии, у которого также есть молдавский паспорт.

Накануне глава болгарского Министерства внутренних дел Младен Маринов заявил, что рассматриваются все версии случившегося. Следствие не исключает, что Маринову могли убить из-за ее профессиональной деятельности или что преступление могло быть вызвано личными мотивами. По словам главы МВД, убийцей мог быть человек с психическими отклонениями.

Тело 30-летней тележурналистки Виктории Мариновой обнаружили 6 октября в парке в городе Руса. По данным прокуратуры, она умерла из-за ударов по голове и удушения, перед смертью ее изнасиловали. На месте преступления не нашли мобильный телефон журналистки, ключи от ее машины, очки и некоторые предметы одежды.

Маринова работала исполнительным директором частного телеканала TVN, где недавно запустили новое шоу «Детектор». Первый выпуск программы вышел в эфир 30 сентября. Там прозвучало интервью с журналистами-расследователями — Димитаром Стояновым с сайта Bivol.bg и Аттилой Биро из румынского проекта Rise, которые рассказали о расследовании предполагаемых махинаций с фондами ЕС.

Расследователи изучили документы болгарской инфраструктурной компании GP Group и пришли к выводу, что около 30–40% средств, выделяемых ЕС на строительные проекты, были присвоены коррупционерами. После публикации начала расследования Стоянов и Биро узнали, что в компании изымают компьютеры и бумаги.