Россияне занимают под 555% годовых, чтобы расплатиться с банками 4 9.10.2018, 17:10

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Бум потребительского кредитования в России постепенно приобретает все более шикорующие очертания.

Не имея возможности расплатиться с банками, россияне все чаще обращаются в микрофинансовые организации, одалживая деньги под сотни процентов годовых на обслуживание и погашение займов, пишет finanz.ru.

По итогам первого полугодия МФО зафиксировали 1,46 миллиона заявок на микрокредиты, целью которых было названо погашение банковских долгов.

Количество таких обращений по сравнению с 2014 годом взлетело в 12 раз, а сумма - в 6 раз, до 11,8 млрд рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

В микрофинансовые компании, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира, люди идут от безысходности, констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Как правило, речь идет о тех, кому банки отказывают в перекредитовании.

В основном за счет МФО гасятся займы на 100-200 тысяч рублей, добавляет эксперт.

Средняя стоимость микрокредиттов на рынке составила к концу второго квартала 555% годовых, снизившись на 21 процентный пункт по сравнению с январем-мартом. До этого показатель рос практически без остановок два года, устанавливая исторические рекорды из квартала в квартал.

Абсолютный максимум - 576% годовых - был зафиксирован в первом квартале 2018 года. В долгосрочной перспективе такая практика загоняет заемщика в яму, предупреждает Бахтин.

В непосильной долговой кабале оказывается практически каждый клиент МФО: количество просроченных кредитов (2,7 млн штук) практически соответствует числу выданных, подсчитали в "Эквифаксе".

В общей сложности за январь-июль россияне одолжили в МФО 75 млрд рублей. Это на треть больше, чем за тот же период 2017 года, и вдвое выше показателей двухлетней давности.

Кризис потребительских долгов неизбежен в условиях, когда объемы кредитования растут вдвое быстрее, чем доходы людей, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

По данным ЦБ, за полгода банки выдали 1,1 триллиона рублей новых займов, увеличив портфель на 20%. При этом рост реальных зарплат составил 7,2%, а реальных доходов - 1,2%.

Общий размер долга установил очередной исторический максимум в 13,5 триллиона рублей. Это практически каждый четвертый рубль годовых денежных доходов населения (23,9%). Выше долговая нагрузка была лишь перед кризисом в 2014 году (25%), напоминает старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов.