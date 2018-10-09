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Работники предприятий-должников останутся без пенсий

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  • 9.10.2018, 21:52
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Число должников перед ФСЗН постоянно растет.

Убыточные предприятия - не единственная проблема нашей экономики. Растет и задолженность объектов хозяйствования перед Фондом социальной защиты населения. Таких должников насчитывали уже около трехсот. Означает ли это, что в скором времени белорусам не будет из чего платить пенсию - разбирался «Белсат».

Глубокое, Витебская область. Сегодня здесь работает более сотни самых разных предприятий и организаций. Здесь делают известную, пожалуй, на весь мир глубокскую сгущенку, работает крупнейший в стране комбикормовый завод. Вот только похвастаться региону экономическими успехами тяжеловато: Глубокский район - один из лидеров по задолженностям перед Фондом социальной защиты населения.

«В сельском хозяйстве власти стараются, чтобы выполнялись показатели: собирались урожаи, выполнялись надои, и было мясо. Но при этом не думают о людях - cамое важное - это производство, а не люди. И потому не платятся эти взносы в ФСЗН », - говорит блогер Кастусь Шиталь.

Кроме того, что на Глубоччине насчитывается тринадцать таких предприятий, что немало для района с населением 38 тысяч человек, регион еще и вышел в лидеры в общей сумме задолженности перед фондом. На 1 июля она составила более трех с половиной миллионов рублей.

Мария Тупеко, главный экономист ОАО «Константинов двор»:

«Больше всего задолженностей не за текущие выплаты, а задолженностей еще 90-х годов, когда по указу такие платежи были отложены, а когда пришел срок их выплачивать, их не платили. В результате набегает сумма штрафов и пеней».

Унитарное предприятие «Константинов двор», которое представляет Мария Тупеко, задолжало фонду более 470 тысяч рублей. Однако это не значит, что платежи в фонд не производятся, так как пока он их не получит, предприятие просто не сможет выплатить зарплаты.

«Конечно, люди надеются, что пенсию они зарабатывают. И пока - пока еще - все, кто выходит на пенсию, у кого подходит срок выхода на пенсию, то в отношении этих людей точечно задолженность закрывается, - говорит главный экономист.

И хотя субъекты хозяйствования стараются выплачивать прошлые долги, дело движется медленно, так как у предприятий и так много других займов - например, у банков. Задолженности же перед Фондом не считаются первоочередными.

«Просто у предприятий нет денег. Не то чтобы они не хотели отчислять, у них просто нет денег. А это очень серьезная ошибка в экономике. Они постоянно кредитуются государством, а это не срабатывает. И в результате мы видим то, что видим сегодня», - говорит лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

А видим мы следующее: наибольшее число наших соотечественников, которые рискуют остаться без пенсии, живут как раз в Витебской области - здесь аж 117 предприятий остаются должниками перед Фондом социальной защиты населения.

Специалисты полагают, что одной из причин такой ситуации стали природные условия для ведения сельскохозяйственного производства в этом регионе, который традиционно считается аграрным. На севере Беларуси такие условия, конечно, не лучшие - в то время как спрос на продукцию повсюду одинаков.


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