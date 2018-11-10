СМИ: На Макрона собирались напасть с ножом, который незаметен для металлоискателя

СМИ: На Макрона собирались напасть с ножом, который незаметен для металлоискателя2
- 10.11.2018, 13:52
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План покушения на Макрона был недоработанным.
Задержанные французской полицией за попытку покушения на президента Франции Эммануэля Макрона собирались использовать для нападения керамический нож. Об этом со ссылкой на источники в Генеральном управлении внутренней безопасности (DGSI) страны сообщил телеканал France-2.
Нож у одного из задержанных нашли в машине. Предполагается, что керамический нож был выбран в качестве орудия убийства из-за того, что на него не реагирует металлоискатель.
По данным телеканала, злоумышленник должен был 11 ноября смешаться с толпой людей во время празднования 100-летия завершения Первой мировой войны, а затем нанести удар.
О задержании шестерых человек в возрасте от 20 до 60 лет сообщило 6 ноября Reuters. Собеседник агентства отметил, что план покушения на Макрона был недоработанным.