Евгений Афнагель: У Лукашенко есть очень большой страх 11.11.2018, 8:31

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Евгений Афнагель

В Беларуси сформировались две параллельные реальности.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель, комментируя скандальную аудиозапись о принуждении белорусских школьников к вступлению в БРСМ:

- В этой аудиозаписи не прозвучало ничего нового. Белорусы давно знают, что в БРСМ загоняют под принуждением, что при поступлении в ВУЗы, при распределении, при заселении в общежития у студента спрашивают, является ли он членом БРСМ. И если студент или школьник таковым не является, то у него могут быть проблемы и с учебой, и с последующей карьерой.

- В чем причина симпатий Лукашенко к той эпохе, которую он копирует, поддерживая БРСМ?

- Первая причина – это страх Лукашенко перед Площадью и уличными протестами. Лукашенко знает, что молодежь являлась двигателем перемен в Украине, в Армении, в других постсоветских странах. И Лукашенко, как любой диктатор, очень боится улицы, боится народа.

Поэтому на волне протестов в конце 90-х в администрации диктатора возникла идея о создании своей организации, которая по мнению лукашенковских идеологов должна была привлечь на свою сторону молодежь.

Вторая причина – в том, что Лукашенко является устаревшим, архаичным продуктом середины 70-х годов, когда прошла его молодость. И он использует инструменты, которые ему знакомы. Он считает, что слепое копирование комсомола прошлого века поможет ему удержаться у власти.

БРСМ, который в Беларуси еще называют «лукамолом» не просто копия комсомола – это бледная копия комсомола. БРСМ взял все самое худшее у комсомола. Комосмол в свое время возник на какой-то идее, а у БРСМ идея одна – получить как можно больше денег из госбюджета и нормально их «освоить».

В Беларуси сформировались две параллельные реальности. В одной из них существует диктатор Лукашенко со своими парадами, БРСМ и проправительственными организациями.

А в другой реальности находится большинство населения Беларуси, которое просто ищет возможности выжить со своими нищенскими зарплатами, которое не верит Лукашенко и его пропаганде.

Эти две реальности пересекаются очень-очень редко. Например, они пересекаются в моменты, когда люди выходят на улицы и протестуют.