Андрей Cидоренко официально возглавил минское «Динамо» 1 11.11.2018, 12:35

Андрей Сидоренко

Фото: khl.ru

Обновился также тренерский штаб клуба.

Рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко стал главным тренером минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб команды вошли Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко. Со всеми специалистами заключены контракты до конца сезона. Тренеры уже приступили к работе.

Ковалев уже работал в минском «Динамо». В 2014 году он стал ассистентом главного тренера Любомира Поковича, а в сезоне 2015/16 возглавил команду, но не смог вывести ее в плей-офф. Нынешний сезон Ковалев начинал рулевым «Бреста», который идет на третьем месте в экстралиге Б. Ковалев будет отвечать за большинство и работу в атаке.

Кравченко в межсезонье возглавил молодежную сборную Беларуси. Он продолжит курировать команду и , возможно, съездит с ней на чемпионат мира. В «Динамо» Кравченко займется работой с защитой.

9 ноября в отставку отправили главного тренера «Динамо» Горди Дуайера и его штаб. После 25 матчей «зубры» с 16 очками замыкают таблицу Западной конференции.