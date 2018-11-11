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Андрей Cидоренко официально возглавил минское «Динамо»

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  • 11.11.2018, 12:35
Андрей Сидоренко
Фото: khl.ru

Обновился также тренерский штаб клуба.

Рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко стал главным тренером минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб команды вошли Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко. Со всеми специалистами заключены контракты до конца сезона. Тренеры уже приступили к работе.

Ковалев уже работал в минском «Динамо». В 2014 году он стал ассистентом главного тренера Любомира Поковича, а в сезоне 2015/16 возглавил команду, но не смог вывести ее в плей-офф. Нынешний сезон Ковалев начинал рулевым «Бреста», который идет на третьем месте в экстралиге Б. Ковалев будет отвечать за большинство и работу в атаке.

Кравченко в межсезонье возглавил молодежную сборную Беларуси. Он продолжит курировать команду и , возможно, съездит с ней на чемпионат мира. В «Динамо» Кравченко займется работой с защитой.

9 ноября в отставку отправили главного тренера «Динамо» Горди Дуайера и его штаб. После 25 матчей «зубры» с 16 очками замыкают таблицу Западной конференции.


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