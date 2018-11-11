Можно ли вернуть деньги за некачественную ЖКУ? 2 11.11.2018, 16:25

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Жители Бреста недовольны работой жилищно-коммунального хозяйства.

«Уже вторую неделю вода из «горячего» крана течет еле теплая, со ржавчиной. Могу ли я потребовать от поставщика сделать перерасчет за некачественно оказанную услугу?» - спрашивает у «Вечернего Бреста» жительница города Елена Степанова.

Как рассказали журналистам в Брестском городском обществе защиты потребителей:

- Если жилищно-коммунальная услуга оказана некачественно или не оказана вовсе, организация ЖКХ обязана произвести перерасчет платы за нее. Чтобы подтвердить факт некачественной услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, необходимо обратиться в соответствующий ЖЭС.

Для перерасчета нужно написать заявление, представить претензионный акт, акт независимой проверки или судебного постановления. Плату пересчитают со дня поступления претензии в обслуживающую организацию, если специалист подтвердит, что услуга оказана некачественно. Если специалист не установил факт некачественного оказания услуги, в течение пяти календарных дней вы получите письменный мотивированный отказ в удовлетворении ваших требований.

Не согласны? У вас есть право организовать проведение независимой экспертизы и обжаловать отказ в суде. В этом случае экспертизу (на платной основе) будет проводить комиссия, созданная местными органами власти. Поэтому вы должны обратиться в районную администрацию с заявлением.

Специалисты выедут в вашу квартиру, предварительно согласовав дату и время. Проведут все необходимые замеры, пробы, визуальный осмотр и составят акт независимой проверки. Если недостатки все же подтвердятся, коммунальные службы не только обязаны будут их устранить, но и оплатят стоимость экспертизы. Если нет, то экспертизу оплатит жилец. К слову, обслуживающая организация также сможет обжаловать решение комиссии в суде