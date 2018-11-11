Видеофакт: В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса 3 11.11.2018, 17:11

Лис - фамилия председателя облисполкома.

На протест противников аккумуляторного завода в Бресте пришел человек в костюме лиса. После акции его задержал ОМОН. Будут разбираться, есть ли здесь намек на председателя облисполкома Анатолия Лиса, передает «Радыё Свабода».

Очередная акция противников аккумуляторного завода прошла 11 ноября на главной площади Бреста. На ней присутствовал человек в костюме лиса, который раздавал «интервью» участникам, говорил, что пришел поддержать строителей завода.

После акции человека в костюме лиса задержали и повезли в участок.

Видео задержания разместил на своей странице в Facebook блогер Александр Кабанов.

Напомним, с конца февраля на центральной площади Бреста еженедельно проходят молчаливые протесты против завода. Протестующие приглашали чиновников, в том числе и председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, однако те не приходили.

Протест против аккумуляторного завода в Бресте возник в начале 2018 году, когда стало известно про его строительство. Люди боятся, что завод нанесет вред их здоровью и окружающей среде.