Новая победная жизнь: «Крумкачы» пошли на повышение 11.11.2018, 22:22

Необычный минский футбольный клуб возвращается в первую лигу.

Этой зимой минские «Крумкачы» могли исчезнуть с футбольной карты страны. Исключение из высшей лиги едва ли не поставило точку в истории этого интересного спортивного проекта, передает «Белсат».

Но благодаря новому учредителю клуба, известному пианисту Юрию Блинову, и своим болельщикам минский клуб возвращается в первую лигу, чтобы в следующем году снова постараться попасть в элиту.

Чемпионат во второй лиге финишировал в эти выходные. «Крумкачы» уверенно заняли второе место и на 14 очков опередили ближайшего преследователя – «Спутник» из Речицы. А победителем второй лиги стал брестский «Рух». «Рух» также необычный проект, его создали болельщики брестского «Динамо», а главная команда города поддержала финансово. На должность главного тренера назначили чемпиона СССР в составе минского «Динамо», бывшего тренера сборной Беларуси, первого белоруса в чемпионате Испании А. Зыгмантовича. За команду «Рух» выступают Александр Демешко, Сергей Козак, Сергей Ковалюк. Оба клуба попали в первую лигу, откуда один шаг до элиты. Интересно, что клуб под названием «Рух» существовал в Бресте до 1939 года, пока в город не пришла советская власть.

Кто в следующем году сыграет в элите

Победителями первой лиги стали мозырская «Славия» и минский «Энергетик-БГУ». «Славия» дважды становилась лучшим клубом Беларуси (в 1996 и 2000 году) и дважды выигрывала Кубок страны, команда возвращается в элиту через год отсутствия в ней. А вот «Энергетик-БГУ» не играл в высшей лиге с 2005 года. Интересно, что в высшую лигу не попали бобруйская «Белшина» и новополоцкий «Нафтан», хотя эти клубы ставили такие цели.

Почему появление минчан в элите было важно?

Появление в элите фактически любительского проекта, который выживает на частные деньги, было вызовом всей государственной системе белорусского футбола, которая, благодаря президентским указам, является дотационной. «Крумкачы» этих государственных денег не получили – и были вынуждены жить на свои. В первом же сезоне в 2016 году минчане заняли в высшей лиге 11-ое место. При этом столичный клуб победил грандов – минское «Динамо» (4:1) и «Шахтер» (2:0). В 2017 году «Крумкачы» почувствовали серьезные финансовые проблемы, но смогли собрать деньги на краудфандинговой платформе и доиграть сезон, завершив его на 13-м месте. При этом «Крумкачы» смогли обыграть в гостях БАТЭ – 3:2. Затем в 2018 году клуб не прошел лицензирование и был исключен из высшей лиги. Но, благодаря своим болельщикам, был зарегистрирован и заявлен во вторую лигу новый юридический объект – НФК «Крумкачы».

В целом, история клуба «Крумкачы» началась в 2011 году, когда команда выступала в чемпионате Минской области. В 2014 году «Крумкачы» заявились в чемпионат Беларуси и сразу заняли во второй лиге национального турнира второе место. Это дало право на повышение, в турнире рангом выше минчане финишировали третьими, но в переходных матчах одолели могилевской «Днепр» и сенсационно вышли в высшую лигу.