Disney снимет сериал по «Звездным войнам» 12.11.2018, 15:50

Диего Луна

Фото: Jonathan Olley/AP

Это будет энергичный шпионский триллер.

Кинокомпания Disney работает над сериалом, который будет приквелом фильма «Изгой-один. Звездные войны. Истории», пишет журнал «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Мексиканский актер Диего Луна вернется к роли капитана Повстанческого Альянса Кассиана Андора. Действие сериала будет проходить до знакомства Кассиана с Джин Эрсо, героиней Фелисити Джонс, уточняет «Кино-театр.ру».

Variety отмечает, что это будет «энергичный шпионский триллер».

Съемки должны начаться в 2019 году. Сериал производится специально для стриминг-платформы Disney+, которую сейчас развивает компания.