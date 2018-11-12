Житель Бреста в костюме лиса: У детей забрали куклу, которая раздавала им воздушные шарики 1 12.11.2018, 21:44

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Фото: belnaviny.by

Как сейчас в Беларуси выходить на улицу Дедам Морозам, Снегурочкам, зайцам?

Задержанного омоновцами в Бресте Константина Остапука – человека в костюме лиса, освободили из РОВД. Активист рассказал журналистам «Белсата» об угрозах со стороны силовиков.

Остапук говорит, что 11 ноября он в костюме лиса собирался уже покидать площадь, как его машину заблокировал автобус с ОМОНовцами, силовики затащили его в свой автомобиль.

Константин Остапук – человек в костюме лиса, что был задержан ОМОНом после кормления голубей в Бресте

Фото: «Белсат»

«Угрозы начались еще по дороге в РОВД. Один из ОМОНовцев сказал, что меня обвиняют в уголовном преступлении, вот только в каком – не уточнил. Но я считаю это — угроза», – рассказал Константин Остапук.

«Запугивания продолжились и в самом РОВД. Здесь со мной вел «беседу» заместитель начальника РОВД Николай Самосюк. Сначала милиционер спросил у меня как дела, а потом вдруг начал задавать вопросы, как я отношусь к холодной воде, к обливаниям, сказал, что думает будто я окажусь в реке Мухавец, и что теперь вода там очень холодная, и чтобы я собирался туда», – рассказал Остапук.

Константин думает, что ситуация с задержанием и запугиванием перешагнула границы абсурда.

«У детей забрали куклу, которая играла с ними, и раздавала им воздушные шарики. Люди спрашивают меня, как сейчас готовиться к Новому году: как сейчас выходить на улицу Дедам Морозам, Снегурочкам, зайцам? Самосюк всех будет хватать?» – задается вопросом Константин Остапук.

В Бресте после окончания акции против строительства аккумуляторного завода 11 ноября ОМОН жестоко задержал человека в костюме лиса. Задержанным оказался Константин Остапук, он провел ночь и ИВС. 12 ноября Константина отпустили без составления протокола, но вручили повестку в РОВД на следующее воскресенье и забрали костюм лиса.