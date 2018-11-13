«Баста»: Не проспите революцию! 5 13.11.2018, 10:11

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Почему люди в Беларуси бунтуют?

Вчерашняя лента новостей:

Житель деревни в Каменецком районе обстрелял дом односельчан, угрожал убить соседа, потом ушел в лес. С ружьем, естественно, пишет телеграм-канал «Баста».

Подростки под Вилейкой вспомнив о традициях «рельсовой войны», забросали камнями поезд Минск-Полоцк. Причины неизвестны.

Мужики в агрогородке Юровичи Калинковичского района, не дождавшись справедливости от властей, устроили самосуд и спалили дом местного дебошира, подозреваемого в убийстве их односельчанина.

Гомельский студент разгромил автоматическую АЗС - разбросал огнетушители и урны для мусора, повредил терминал и электропроводку.

О подобных случаях мы читаем каждый день. Вроде как нормальные, адекватные люди совершают иррациональные поступки, проявляя агрессию к окружающим. Это хваленая белорусская стабильность?

Известный американский социолог и психолог Тед Гарр в книге «Почему люди бунтуют» называет рост количества подобных фактов явным признаком надвигающихся волнений и бунтов. По его словам, социальные проблемы, в частности растущая пропасть между ожидаемыми и получаемыми благами, ведет к росту немотивированной иррациональной агрессии. Ее объектами становятся случайные предметы, люди, животные. Также агрессия часто направлена внутрь. Это выражается в суицидах, а также в скрытых формах аутоагрессии — соматических болезнях, алкоголизме, наркоманиях, курении. Статистику вы знаете - по этим пунктам Беларусь впереди всех.

Читайте новости, наблюдайте за тем, что происходит вокруг и не проспите революцию!