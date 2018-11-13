Цена барреля Brent упала на $3,5 и потянула вниз курс российского рубля 13.11.2018, 19:55

1,575

Фото: Reuters

Стоимость барреля Brent на Лондонской бирже впервые с начала апреля упала ниже $67.

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже вечером 13 ноября резко снизилась. На минимуме цена опустилась до отметки $66,67, что на $3,45 или 4,92% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, передает РБК.

Ниже отметки $67 за баррель цена Brent опустилась впервые с 6 апреля 2018 года, а на пике падения приблизилась к уровню, зафиксированному 20 марта текущего года.

На фоне снижения нефтяных котировок на Московской бирже пошел вниз и курс рубля. В 18:43 по Минску курс доллара на Московской бирже достиг отметки 68,1575 руб., что примерно на 31 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов и более чем на 0,5 руб. выше минимума дня. Одновременно с этим курс евро вырос до 76,7875 руб. (+56,75 коп. к закрытию предыдущих торгов).

К 18:21 по минскому времени стоимость барреля Brent на Лондонской бирже составляла $67,16, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 68,06 руб., курс евро — 76,76 руб.