Минский скульптор подарил Ричарду Брэнсону его мини-копию 13.11.2018, 22:56

Минчанин подарил Ричарду Брэнсону его мини-копию

Фото с сайта instagram.com/nikonovich.studio

Для этого Станислав Никонович отправился на остров миллиардера в Карибском море.

Скульптору из Минска Станиславу Никоновичу удалось-таки встретиться с миллиардером Ричардом Брэнсоном для того чтобы подарить бизнесмену его мини-скульптуру. Встреча прошла на Карибах на острове Некер, который принадлежит Брэнсону, передает kp.by.

- Текст! Нужно придумать текст!!! Его необходимо продумать и постараться обойтись без обсценной лексики и подобрать нужные слова, когда внутри бушуют одни эмоции! Как-то нужно уместить в этом тексте все, что предшествовало этим фото, отблагодарить тех, кто приложил свои руки, сердца и умы к этой авантюрной миссии под кодовым названием #срамотанакарибах, - так описывает свои эмоции скульптор в своем Instagram-аккаунте.

В социальной сети Станислав опубликовал фотографии с бизнесменом и фигуркой и поблагодарил всех, кто помог ему с поездкой.

К подписи скульптор добавил постскриптум:

- Не бойтесь мечтать! Ставьте недостижимые цели! Если кто-то говорит , что у вас ничего не получиться - шлите далеко от себя и надолго! Будьте искренни с собой и с людьми! Живите жизнь сейчас - она у нас не навсегда!, - написал белорус.

Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон - один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более 5 миллиардов долларов, основатель корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. Бизнесмен прославился участием в проекте космического туризма, своими выходками, которые шокируют пуританский высший свет Британии, страстью к экстримальным путешествиям и склонностью к авантюризму.

Скульптор и модель встретились на острове в Карибском море

Фото с сайта instagram.com/nikonovich.studio

Станислав Никонович владелец минской студиии эксклюзивных подарков NIKONOVICH STUDIO. В небольшой мастерской скульптор и его коллеги работают не только над частными заказами, среди их клиентов - крупнейшие белорусские и международные компании. В студии делают сувенирную продукцию, призы, награды, скульптуры, украшения. А статуэтки знаменитых людей - личное увлечение Станислава. Он уже вручил свои произведения Владимиру Познеру, Сергею Михалку и Сергею Шнурову. А 28 мая 2018 года Станиславу удалось встретиться с киноактером и музыкантом Джонни Деппом.

Скульптор с восторгом рассказывал о встрече:

- Я до сих пор не верю, что это произошло! Кайлер (фотограф группы Hollywood Vampires в которой играют Депп и Купер. - Ред.) мне написал, что можно прийти, сделать фото и вручить статуэтку Джонни. Он дал мне два пригласительных на концерт и аккредитацию на встречу с артистами с пометкой vip. Никому больше не разрешалось приносить подарки, и потом, как выяснилось, поклонники заплатили по 1000 долларов, чтобы попасть за кулисы. А меня пустили просто так. Фотограф группы предложил подождать, когда в комнате останется только Джонни Депп, чтобы не обижать остальных участников группы. Но Элиса Купера деликатно выгнать не удалось. Я пообещал, что обязательно сделаю ему такой подарок.