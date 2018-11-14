Воры распихивают страну по карманам Илья Яшин

14.11.2018, 17:28

Илья Яшин

Позорище.

Я уже две или три пачки бумаги перевел на заявления в правоохранительные органы против заместителя мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова. Уникальный персонаж. 25 лет в мэрии (дольше, чем Путин в Кремле). Многомиллионный распил. И абсолютно никаких последствий — как с гуся вода.

Вскрываем очередной эпизод красочной биографии Бирюкова.

Как обычно действует чиновники, когда воруют из бюджета? Сложные комбинации, фирмы-прокладки, запутанные схемы.

Как действует Бирюков? Департамент ЖКХ выделяет 365 миллионов рублей ГБУ, учредителями которых он и является. Эти ГБУ в свою очередь передают деньги через подрядные контракты коммерческой фирме, принадлежащей жене и дочери Бирюкова. Профит.

Думаете я шучу? Если бы. Все именно так: 365 миллионов бюджетных рублей практически из рук в руки от заместителя мэра его жене и дочери. Всё в дом, всё в семью.

Тут даже не скажешь, что разоблачили коррупционную схему — ведь никто ничего и не пытается скрывать. Вопрос только, почему всё так нагло и демонстративно? Я не вижу другого объяснения, кроме того, что жирный кусок от таких сделок оказывается на столе Собянина. Ну а МВД, СК и Прокуратура при появлении Бирюкова превращаются в три обезьяны: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Воры распихивают страну по карманам, а эти так называемые «офицеры» даже не пытаются мешать. Позорище.

Я уже голос сорвал кричать про этого жулика — давайте кричать вместе. Распространяйте видео в соцсетях, ставьте лайк на Youtube, подписывайтесь на мой канал. Пусть у них хотя бы уши заложит, если делать ничего не хотят.

Илья Яшин, «Фейсбук»