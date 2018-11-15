Дрозды в тумане 16 Владимир Халип

15.11.2018, 9:29

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Начался обратный отсчет.

На Парижский форум правитель не поехал. На первый взгляд, решение нелепое. Приглашение пришло от президента Франции. И съехались туда лидеры тех стран, которые участвовали в Первой мировой. Казалось бы, как можно не поехать, даже если там его никто не любит. Это же не какая-нибудь заурядная сходка случайных чиновников. Столетие войны, которая потрясла и расколола Беларусь.

А вот же не поехал. Не снизошел. Упустил такую возможность хотя бы пройтись бочком среди известных всем людей и получить потом эффектную картинку – он там, где все. Однако воздержался. И в итоге оказался прав. Потому что на Дрозды, как и на всю страну, нахлынул вдруг невиданный туман. Странный и подозрительный весьма. И кто бы при таких же обстоятельствах мог беззаботно покинуть дом и приусадебный участок без личного присмотра?

Эта земля опасна. В осенние ночи и дни, когда ложится внезапно густой туман, тут случиться может всякое. И охрана едва ли в чем-то будет виновата . Просто видимость в такие моменты минимальная. Особое внимание уделяется параметру внешнему. А потому даже пустынное поле, в котором стайка резвых девиц еще не так давно убирала неслыханный урожай высокопоставленной картошки, никаких тревог в тот день не вызывало. Однако непредсказуемое случилось именно там.

Нахлынул туман, и в нем обозначился вдруг будто бы сгусток какой-то невнятной тьмы. Ничего сверхъестественного. Скорее даже нечто до крайности повседневное. И в то же время по каким-то приметам - значительное. Вроде бы как президент далекой постсоветской страны запросто заглянул одолжить запасные шнурки для бесконечно любимых башмаков здешней фирмы «Marco», которым, как его когда-то убеждали, нет сносу.

Принимать чрезвычайные меры было бессмысленно. Тем более, что прямо из спальни, в шлепанцах на босу ногу, к нежданному гостю поспешил объект особой охраны. Но уже было ясно, что гость не тот и это контакты совсем иного порядка. На миг обозначились всему миру известные усы. Четко и жутко.

Однако налетел ветер, унес туман. А вместе с ним исчезло и необъяснимое это видение. Осталась только еще одна тайна, не зафиксированная в служебных сводках. Ничего необычного. Осенью, при внезапном стечении обстоятельств и определенном расположении планет бывает и не такое.

Осень – пора иллюзий. Иногда до крайности опасных. Вот прокатили недавно по главным улицам туманного Минска кортеж влиятельных европейских политиков – основную группу Мюнхенской конференции по безопасности. С помпой, с ветерком. Тем же маршрутом промчались, кто раньше, кто позже, заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл и другие высокие гости из западных стран. И это только начало большого замысла. Диктатор, вроде бы последний в Европе, снова стал в моде. Есть в этом непредвиденном повороте какая-то слишком очевидная неловкость. А потому все стараются заприметить хотя бы видимость перемен. Разумеется, к лучшему.

Не может такого быть, чтобы время шло, а ничего тут не менялось. Надо просто набраться терпения. Подождать. Все перемелется. У времени – свои жернова. И едва ли гости вдруг забыли все, что знали прежде о здешнем режиме. И европейцы, и американцы по поводу того, кто есть кто в этой стране и какие манеры у здешнего режима, осведомлены давно.

Однако противостояние в этом мире уже достигло опасного предела. И какой-нибудь очередной кризис, вроде давно забытого Кубинского, может вызвать открытый конфликт. А тут еще обостряется до крайности вопрос о возможном размещении российской военной базы в Беларуси. А в такой ситуации в партнеры по переговорам годится кто угодно, даже сам Гаврило Принцип.

И правитель не сомневается, что при таких условиях мяч остается на его стороне. Куражится. Выстраивает неприемлемые схемы. Не едет на Парижский форум, где собираются лидеры многих государств не только для того, чтобы почтить память погибших на Первой мировой, но и попытаться остановить слишком очевидное приближение вполне возможной катастрофы. И пытается затеять с Западом новую игру.

Так будет здесь база российских войск? Додавит его Путин? Или все-таки страна найдет в себе силы противостоять имперской экспансии? Все ждут ответа. И телевидение уже разносит его вроде бы недвусмысленное высказывание по этому поводу: «На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения». Казалось бы, долгожданный ответ получен.

Но он тут же выстраивает замысловатую конструкцию, после оглашения которой остается только чувство полной безнадеги. Цитатку придется начать с захлестом, с его предыдущей фразы, поскольку все в этой сентенции погружено в тот же дроздовский туман. «Вот почему мы категорически против размещения, тем более, базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России 3-5 минут. Зачем тогда здесь база?»

Какой-то до крайности странный аргумент. Все дело, оказывается в скорости подлета. А суверенитет страны даже и не упоминается. После таких доводов смогут ли соседи наши спать спокойно? А если еще вспомнить внезапную посадку российских военных самолетов на аэродроме под Бобруйском, постоянные учения псковских и прочих десантников на Брестском полигоне и множество других подобных фактов, от новой редакции западного мифа о здешнем миротворце не останется даже и следа.

А новых поклонников старого диктатора, которые на всякий случай решили еще раз испытать известные всем грабли, ждет все тот же конфуз. Попытка превращения союзника Путина в защитника европейских ценностей двусмысленна и бесперспективна. Пройдет совсем немного времени, и даже безоглядные оптимисты поймут, как всем повезло, что он на Парижский форум не поехал. У диктаторов свои торжества и ценности особые.

Жаль только тех, кто так искренне был очарован здешним зыбким туманом и необъяснимой тишиной. Казалось даже, что все тут уже давно замерло, застыло. Но это обычные иллюзии страны в тумане. При каком режиме тут был заметен хотя бы проблеск надежды? Три года после развала Союза вынесем за скобки. И в итоге – все та же тупая сила, все те же вездесущие спецслужбы, жлобы в униформе, автозаки и даже танки. А непробиваемая стена прежнего режима рухнула в одно мгновение.

Все идет и сейчас как будто своим чередом. Без крутых поворотов. Без перемен. Вроде бы с этой страной все ясно. И нечего ждать. Но у времени свои законы. Когда безысходность достигает предела, это чаще всего означает, что пик отчаяния пройден.

И начался обратный отсчет.

Владимир Халип, специально для Charter97.org