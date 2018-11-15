В Японии коты уже два года пытаются посетить музей
- 15.11.2018, 11:35
Пока животные проигрывают в противостоянии с охранниками, но не сдаются.
В префектуре Хиросима находится городской художественный музей Ономити, который прославился в соцсетях не благодаря своим экспонатам, а из-за необычных постоянных посетителей — двух котов. Летом 2016 года там проходила фотовыставка домашних животных, и в один из дней в музей попытался зайти чёрный кот, пишет Tjournal.
「ねこ展」@尾道市立美術館。黒猫一名様、ご来場〜 pic.twitter.com/9EHdKzUEgV— むくすけ (@mukusuke) 26 июня 2016 г.
チケット持ってなかった黒猫さんのこの後。「顔洗って出直してきますにゃー」 pic.twitter.com/jh9ggGiS1U— むくすけ (@mukusuke) 28 июня 2016 г.
Фотографии момента, когда его выгоняют охранники, стали вирусными. Кот уже почти вошёл в здание, но на секунду остановился возле вторых дверей, где его и заметили сотрудники музея. Пришлось уйти.
『玄関マット(^_^)a doormat 』（H301109）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/vOYBaSTaAW— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 10 ноября 2018 г.
С тех пор между музеем и котом началось противостояние: раз за разом он пытался попасть в комплекс, и раз за разом его встречала охрана.
映像『入られんよ。can’t come in. 』（H301109）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/DweFZTC8nF— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 9 ноября 2018 г.
Со временем у животного появился напарник — рыжий кот, который тоже захотел попасть галерею. Сотрудники музея Ономити рассказали Yahoo News, что уже два года как минимум два-три раза в неделю одно из животных пытается проникнуть через главный вход.
『鉄壁 solid defence 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ZxrDdhQQNY— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 1 ноября 2018 г.
映像『また明日。See you tomorrow. 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ENOlWIHYkl— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 31 октября 2018 г.
Музей сделал двух котов своими талисманами — их назвали Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Неудачные попытки побывать в здании публикуют в официальном твиттере, за которым следят десятки тысяч пользователей.
にらみ合いー突撃ー防御ー再突破ー捕獲ーお見送り。本日も近所の黒猫と警備の方の攻防がありました。特別展「招き猫亭コレクションー猫まみれ」なので入館を許可したいところですが、作品保全のため、丁重にお帰りいただきました。展覧会ＨＰはコチラ：https://t.co/LJMNYF9Vog pic.twitter.com/11m7mWVr3I— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 22 марта 2017 г.
『ごめんナァ〜。I'm sorry. 』（H301026）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/Ln9S61RS7m— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 27 октября 2018 г.
Однажды чёрный кот всё же проскользнул мимо охраны, но не предусмотрел, что в здании есть ещё и администраторы.
映像『やっぱりニャ(>_<)（攻防はつづく）』（H300214）※スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介します。にゃんとも猫だらけニャン（ep1.5・不定期配信） #尾道 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #にゃんとも猫だらけ #cat pic.twitter.com/IgpI6rSAuv— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 14 февраля 2018 г.
С 2017 года в музее можно купить сувениры с Кеном и Гоу, а также посетить тематическое кафе. Комментаторы шутят, что коты не могут даже посмотреть на то, что сделали в их честь — их же не пускают.
the museum made the black cat into a tote bag in their gift shop lol pic.twitter.com/Vmtej83Zlg— main line mom (@snickidoodlee) 14 ноября 2018 г.
В октябре 2018 года сотрудники галереи с помощью свечей признались в любви к своим неудавшимся посетителям.
ただ今、尾道灯りまつりの開催に合わせて夜間開館中。午後8時（入館は午後7時30分）まで開館中ですので、ぜひお立ち寄りください。 #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi #尾道灯りまつり pic.twitter.com/TQGUrbatsj— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 13 октября 2018 г.
И Кем, и Гоу — уличные коты. Это обычная ситуация для Ономити: в 2015 году японцы представили специальную панораму Cat Street View для многочисленных животных. Оба кота живут неподалёку от музея и не боятся посетителей, которые выстраиваются в очереди, чтобы их сфотографировать.
『Ken & Go』（H300821朝）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/TeEsPs2oHw— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 20 августа 2018 г.