В Японии коты уже два года пытаются посетить музей 15.11.2018, 11:35

Пока животные проигрывают в противостоянии с охранниками, но не сдаются.

В префектуре Хиросима находится городской художественный музей Ономити, который прославился в соцсетях не благодаря своим экспонатам, а из-за необычных постоянных посетителей — двух котов. Летом 2016 года там проходила фотовыставка домашних животных, и в один из дней в музей попытался зайти чёрный кот, пишет Tjournal.

Фотографии момента, когда его выгоняют охранники, стали вирусными. Кот уже почти вошёл в здание, но на секунду остановился возле вторых дверей, где его и заметили сотрудники музея. Пришлось уйти.

С тех пор между музеем и котом началось противостояние: раз за разом он пытался попасть в комплекс, и раз за разом его встречала охрана.

Со временем у животного появился напарник — рыжий кот, который тоже захотел попасть галерею. Сотрудники музея Ономити рассказали Yahoo News, что уже два года как минимум два-три раза в неделю одно из животных пытается проникнуть через главный вход.

Музей сделал двух котов своими талисманами — их назвали Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Неудачные попытки побывать в здании публикуют в официальном твиттере, за которым следят десятки тысяч пользователей.

Однажды чёрный кот всё же проскользнул мимо охраны, но не предусмотрел, что в здании есть ещё и администраторы.

С 2017 года в музее можно купить сувениры с Кеном и Гоу, а также посетить тематическое кафе. Комментаторы шутят, что коты не могут даже посмотреть на то, что сделали в их честь — их же не пускают.

the museum made the black cat into a tote bag in their gift shop lol pic.twitter.com/Vmtej83Zlg — main line mom (@snickidoodlee) 14 ноября 2018 г.

В октябре 2018 года сотрудники галереи с помощью свечей признались в любви к своим неудавшимся посетителям.

И Кем, и Гоу — уличные коты. Это обычная ситуация для Ономити: в 2015 году японцы представили специальную панораму Cat Street View для многочисленных животных. Оба кота живут неподалёку от музея и не боятся посетителей, которые выстраиваются в очереди, чтобы их сфотографировать.