В Киеве сквер у посольства РФ назвали именем Бориса Немцова 4 15.11.2018, 20:16

Борис Немцов

Решение увековечить память убитого в Москве российского политика принял городской совет украинской столицы.

Безымянному скверу возле посольства России в Киеве присвоено имя Бориса Немцова. Такое решение в четверг, 15 ноября, принято на заседании киевского городского совета, его поддержали 69 из 87 депутатов. Сквер находится на пересечении улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, передает DW.

Ранее память о Борисе Немцове была увековечена в Вашингтоне и Вильнюсе. В столице США в конце февраля 2018 года в третью годовщину убийства политика площадь перед зданием посольства РФ была названа в честь Бориса Немцова. В Вильнюсе сквер имени Бориса Немцова был открыт 24 августа нынешнего года.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители этого преступления были приговорены российским судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства так и не были найдены.