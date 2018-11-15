Правозащитник: Нет такого наказания — публично извиняться перед скульптурой 10 15.11.2018, 21:56

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Действия милиции в отношении 16-летнего лицеиста были незаконными.

Милиционеры, которые задержали подростка за пощёчину памятнику и сняли на видео, как он просит прощения, злоупотребляли своими должностными полномочиями. Такое мнение высказал правозащитник Олег Волчек, передает euroradio.fm.

"В данном случае налицо злоупотребление должностными полномочиями со стороны сотрудников милиции, потому что не существует такого вида наказания — публично извиняться перед скульптурой", — заявляет он.

Волчек говорит, что в действиях подростка он не видит никакого юридического проступка: "То же самое, что подойти и ударить водопроводную трубу. Если бы подросток облил скульптуру краской, можно было говорить о причинении вреда. Если речь идет об оскорблении, то оскорбить можно физическое лицо, которое должно подать заявление".

Действия милиции он называет незаконными и заявляет о деградации сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал Charter97.org, 15 ноября пресс-служба МВД опубликовала видеоролик, на котором 16-летний лицеист Арсений даёт пощечину скульптуре городового напротив МВД. Парня задержали и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. На видеокамеру подросток извинился за оскорбление перед памятником и сотрудниками МВД.