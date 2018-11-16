В Беловежской пуще установят первый в мире памятник Новому году 16.11.2018, 21:20

Памятный знак представляет собой циферблат часов.

Первый и пока единственный в мире памятный знак Новому году откроют 8 декабря в Беловежской пуще, сообщает сайт Нацпарка.

Кованая художественная композиция появится рядом с главной елкой в поместье Деда Мороза. Памятный знак представляет собой циферблат часов, показывающий время «без двух минут Новый год», и стоящие на нем валенки Деда Мороза. Справа от циферблата располагается посох с варежкой зимнего волшебника, а слева — мешок с новогодними подарками.

Фото: npbp.by

Скульптурная композиция будет интерактивной: гости сказочного Поместья Деда Мороза смогут встать в валенки, взяв в правую руку посох, в левую — мешок с подарками и загадать свое самое заветное желание.

В открытии памятного знака примут участие белорусский Дед Мороз, Снегурочка, Матушка-Зима и ее дочери — Стужа, Вьюга и Метелица, а также сказочные гости из России — Глинышек из Яранска и башкирский Кыш Бабай из Уфы и гости фестиваля зимних волшебников «Зубр своего дела».