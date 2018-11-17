Cколько стоят лекарства в Польше и Беларуси 2 17.11.2018, 22:47

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Фото: antikor.com.ua

Cравнение цен на самые популярные препараты.

По статистике, осень – время, когда люди чаще всего обращаются к медикам с разными симптомами простудных заболеваний.

И потому, именно в этот период противовирусные, жаропонижающие и другие лекарственные препараты буквально сметают с полок аптек. Где выгоднее и дешевле покупать лекарства: в Польше или в Беларуси? Чтобы ответить на этот вопрос, cайт polsha24.com сравнил цены на несколько самых покупаемых препаратов для лечения вирусных заболеваний и витаминов для укрепления здоровья.

Для удобства стоимость всех купленных лекарств переведем в у.е. Напротив каждой позиции сначала укажем цену в польской аптеке, а затем в скобках – в аптеках Беларуси. В Белостоке за сиропами и таблетками отправимся в аптеку Na Suraskiej 4.

Итак, в корзину отправятся:

Theraflu ExtraGrip x 14sasz: 6,5 у.е., (8,2 у.е.)

Aspirin C x 10 tabl.mus: 5,2 у.е., (4,9 у.е.)

Doppelherz Tran na odporność x 120kaps: 5,7 у.е., (7,5 у.е.)

Mollers Tran 250ml różne smaki: 10 у.е., (18,1 у.е.)

Olimp Omega-3 x 60 kaps: 4,4 у.е., (14,1 у.е.)

Supradyn x 30 tabl: 11,6 у.е., (15,5 у.е.)

Centrum żelki x 30szt: 7,1 у.е., (10,9 у.е.)

Otrivin aer: 4,9 у.е., (7,9 у.е.)

Otrivin dla dzieci aer: 5,2 у.е., (4,8 у.е.)

Marimer aerozol do nosa 100 мл: 5,8 у.е., (8,5 у.е.)

Strepsils Intensive x 16 tabl do ssania: 5,2 у.е., (5,3 у.е.)

Zyrtec: 2,5 у.е., (1,9 у.е.)

Centrum: 6,9 у.е., (9,5 у.е.)

Fervex: 5,5 у.е., (4,9 у.е.)

Magne B6 х 50 tabl: 3,5 у.е., (8,4 у.е.)

Как показало сравнение, большинство из выбранных нами лекарств в аптеке Na Suraskiej 4 оказались дешевле, чем в Беларуси. Кстати, конкретно в этой аптеке можно вернуть VAT, если сумма в чеке за покупку медикаментов превысит 200 злотых. А еще о наличии нужного лекарства можно узнать заранее, написав на электронную почту аптеки.

Напомним, что cовсем недавно из белорусских аптек исчезли импортные лекарства против простуды, к которым мы привыкли и которые действительно помогают, исчезли из аптек. Белорусам предлагают покупать заменители отечественного производства. В аптеках Беларуси больше не будет «Колдрекса», «Фервекса» и «Терафлю».