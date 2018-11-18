Как крупный выигрыш в лотерею меняет политические взгляды 18.11.2018, 19:13

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Исследователи рассказали о переменах во взглядах выигравших в лотерею.

Выигрыш солидной суммы в лотерею не только изменит ваше финансовое положение - как выясняется, он еще и повлияет на ваши политические убеждения, пишет ВВС.

Обладатель счастливого билета из штата Южная Каролина выиграл в лотерею Mega Millions 1,6 млрд долларов, сорвав крупнейший джекпот в истории США.

Для выигравшего такие деньги изменят многое - в том числе и его политические взгляды.

Исследование судьбы победителей в лотерею в Великобритании, результаты которого были опубликованы в 2014 году, обнаружило, что после того, как им в руки свалилось неслыханное богатство, они явно поправели в своих политических предпочтениях.

Изучив данные опросов British Household Panel Survey, в которых участвовало более 25 тысяч взрослых британцев, исследователи отметили перемены во взглядах выигравших в лотерею (в промежутке с 1996 по 2009 г.).

Всего из участников опросов 4277 человек выигрывали в лотерею крупные суммы. В ходе исследования их просили охарактеризовать свои политические взгляды по шкале от одного до семи, где единица означала безоговорочную поддержку левых лейбористов, а семерка - консерваторов, представляющих в политическом спектре Британии правое крыло.

Выигрыш суммы, превышающей 500 фунтов стерлингов (645 долларов США), сдвигал взгляды людей примерно на 0,13 пункта по шкале вправо, что эквивалентно 2-процентному сдвигу в сторону консервативных взглядов.

На первый взгляд, не такой уж серьезный сдвиг. Но если сравнить его с влиянием на взгляды других факторов, скажем, полученного образования, то он весьма значителен.

Согласно данным исследования, завершение к 18 годам среднего образования сдвигает человека по политическому спектру вправо на 4% в сравнении с тем, кто такого образования не получил.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что чем крупнее выигрыш в лотерею, тем сильнее сдвиг вправо, тем консервативней становится человек.

Связь между количеством денег на счету и правоконсервативными предпочтениями в политике известна давно, но дело в том, что довольно трудно вычленить влияние на это отдельных факторов - скажем, тех ценностей, которые люди впитывают, взрослея, или взглядов того социального круга, в который они попадают.

Исследования данных опросов выигравших в лотерею показывают: когда на вашем банковском счету вдруг появляется большая сумма денег, ваши политические взгляды ощутимо меняются - независимо от вашего происхождения, предыдущего опыта и предыдущих предпочтений.

Почему все-таки так происходит, отчего такой сдвиг вправо - не очень понятно. Но отчасти это может быть связано с обретением нового ощущения - ощущения уверенности в собственном праве на эти деньги, говорит Наттавуд Паудтхави, специалист в области поведенческих наук Уорикской бизнес-школы и один из соавторов исследования.

"Казалось бы, это всем понятно: если вы заработали деньги упорным и тяжелым трудом, вы ощущаете, что имеете на них полное право, - отмечает ученый. - Но мы совсем не ожидали, что люди будут чувствовать то же самое в отношении выигрыша в лотерею".

Из-за такого отношения к выигранным деньгам эти люди начинают больше противиться перераспределению денег в обществе через налоги, подчеркивает Паудтхави.

Исследователи в США тоже обнаружили: выигравшие в лотерею меньше поддерживают идею перераспределения благ с помощью налогообложения.

Какой же вывод можно сделать из этих исследований? Судя по всему, политические взгляды людей - вещь куда более непостоянная, неустойчивая, переменчивая, чем кому-то хотелось бы думать.

"Большинство тех, кто изучает политические предпочтения людей, считают, что эти предпочтения чуть ли не врожденные: вы взрослеете и обретаете твердые политические убеждения, которые уже не изменить", - говорит Наттавуд Паудтхави.

"Однако даже такая простая штука, как выигрыш в лотерею, может повлиять на ваше мировоззрение, на ваши основополагающие убеждения".