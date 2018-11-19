В экономике Беларуси начались неуправляемые процессы 9 19.11.2018, 8:38

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Фото: tut.by

Люди в регионах живут на пособие, порождая отложенную бедность.

В одной из программ автор «Экономики на пальцах» Сергей Чалый высказал предположение, что структурные изменения экономики могут уже идти, при этом они являются неуправляемыми. Изучив некоторые отчеты Исследовательского центра ИПМ и посмотрев в регионах на положение дел, Сергей Чалый получил подтверждение своим догадкам. При этом, частный бизнес первым сумел структурно перестроиться и показывает рост, но он подвергается опасности со стороны токсичных предприятий-зомби, сообщает tut.by.

Властям Беларуси надо срочно решать проблемы таких предприятий, не откладывая это на годы после президентских выборов, считает независимый аналитик. Руководству страны не стоит ждать плавного перетока людей из госсектора в частный сектор, а начать выстраивать систему соцподдержки. Ведь уже в регионах, чтобы выжить, семьи рожают детей, дабы получить пособие на ребенка и как-то продержаться, порождая отложенную бедность.