Брестский активист: Власти пытаются уйти от ответственности за АКБ 4 19.11.2018, 13:27

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Демьян Лепесевич

Фото: «Белсат»

Повторной экспертиза проекта брестского завода говорит об очень многом.

Активист борьбы против строительства под Брестом аккумуляторного завода Демьян Лепесевич по просьбе «Брестской газеты» прокомментировал появившуюся накануне информацию о проведении повторной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода. По его словам, поскольку достоверно неизвестны причины внесения изменений в проектную документацию, говорить о чем-либо существенном пока рано. Вместе с тем, тот факт, что проводится повторная экспертиза проектной документации в связи с тем, что в нее внесены изменения, на его взгляд, говорит об очень многом.

«Например, что проектная документация не была разработана должным образом, ведь, как правило, качественно выполненная проектная документация не требует доработки, в ней все учтено и все оборудование подобрано правильно.

Напомню, неоднократно заказчиком – компанией «АйПауэр» – заявлялось о том, что они являются большими экспертами в сфере производства аккумуляторных батарей. В связи с фактом внесения изменений в проектную документацию эти заявления подлежат сомнению.

Также это подвергает сомнению недавнее высказывание премьер-министра на тему строительства аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест», ведь на момент его заявления в проектную документацию уже вносились изменения», – считает Лепесевич.

По его мнению, сам факт повторной экологической экспертизы, о котором сообщила 17 ноября заместитель министра природы и охраны окружающей среды Ия Малкина, может не привнести ничего нового в строительство данного предприятия, но также может оказать существенное влияние на его дальнейшую судьбу.

«К примеру, отсрочить ввод его в эксплуатацию, если выявятся факторы, оказывающие существенное влияние на окружающую среду – в этом случае могут быть назначены дополнительные мероприятия по охране окружающей среды, либо проект отправится на доработку.

Также по вновь открывшимся фактам может быть установлена невозможность строительства данного завода в данном месте. О нескольких таких факторах в ходе прямой телефонной линии нами было официально заявлено и на это было обращено внимание замминистра. В ближайшие дни мы передадим официальные документы, подтверждающие наличие таких факторов. Но опять же, не нужно забывать, что на встрече в облисполкоме в марте этого года та же Ия Витальевна официально заявила, что, цитата: «Соблюдение нормативно-технических актов не является обязательным». В этой связи все может быть», – говорит активист.

Кроме того, по его мнению, проведение повторной государственной экологической экспертизы «может являться неприкрытой попыткой ухода от ответственности за допущенные экспертами ошибки при ее первоначальном проведении».

«А что, удобно: все претензии по первому положительному заключению государственной экологической экспертизы не имеют смысла, ведь её действие прекращено, и отменять уже нечего, а повторная государственная экологическая экспертиза рассматривала только вносимые изменения и на те моменты, которые экспертами не рассматривались, замечания приняты не могут быть согласно законодательства! Время все покажет», – подытожил брестчанин.