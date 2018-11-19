Андрей Шарендо: Чаша терпения людей переполнена 19.11.2018, 14:11

Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Власти бояться политизации протестов и тянут время.

Жители Бреста, выходящие каждое воскресенье на акции против аккумуляторного завода, добились частичных уступок: на строящемся объекте назначена повторная экспертиза.

Поможет ли это остановить строительство вредного производства возле областного центра? Ситуацию для Charter97.org прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шарендо:

- Власти просто пускают людям пыль в глаза с якобы назначением новой экспертизы. На самом деле завод достраивается и не думаю, что эта экспертиза даст иной ответ, чем давали прежние экспертизы.

Власти хотят напустить туману и сбить протестный настрой у людей. А сами в это время собираются тихонько достроить вредный завод.

- А насколько сильны протестные настроения в вашем городе?

- Люди настроены очень решительно и выходят на акции каждое воскресенье. Число участников акций не уменьшается, несмотря на аресты и репрессии.

- Что нужно делать протестующим, чтобы не дать властям себя обмануть?

- Во-первых, нужно не верить туманным обещаниям насчет экспертиз и продолжать выходить на центральную площадь и улицы города. Чем больше будет уличных акций – тем сильнее мы сможем воздействовать на власть. Любой открытый протест сегодня для них – как кость в горле.

Во-вторых, надо четко требовать полного закрытия аккумуляторного завода под Брестом. Надо настаивать на своем: подобному заводу нет места по соседству с крупным населенным пунктом. Власти должны понять: никакого «договорняка» с ними не будет. Они только и надеются на такой ход событий, чтобы тихонько достроить и открыть этот завод.

Ситуация с заводом в Светлогорске, который перестал работать, показывает, что при настойчивости людей вредное производство можно закрыть полностью. Главное – не идти на уступки.

- Что позволит реализовать эту программу-максимум? В чем сильная сторона брестских протестов?

- Власти боятся политизации нашего протеста. На акциях в Бресте, кроме экологических, все чаще и чаще звучат политические требования. Чаша терпения людей переполнена. Власти видят это и хотят вернуть протесты в прежнее, сугубо экологическое, русло.

Но понятно, что это у них не получится. Люди видят, что вопрос здесь – не только в самом заводе. Вопрос в тотальной коррумпированности власти – начиная с местной и заканчивая самым верхом. Ситуация с заводом в Бресте открыла глаза многим белорусам: режим Лукашенко прогнил и готов на любые шаги ради того, чтобы заработать для себя больше денег. В том числе и на здоровье и будущем – нас и наших детей.