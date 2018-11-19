закрыть
19 ноября 2018, понедельник, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

На детском «Евровидении» представитель Беларуси выступит под номером 8

  • 19.11.2018, 19:59
Даниэль Ястремский
Фото: vk.com/danielyastremsky

Первой в конкурсе выступит представительница Украины, завершать выступления на конкурсе выпало Польше.

19 ноября в Минске состоялось торжественное открытие детского конкурса песни "Евровидение". Во время церемонии прошла и жеребьёвка участников, сообщают "Минск-Новости".

Согласно правилам Европейского вещательного союза, прежде всего были определены страны, которые выступают под первым и последним номером. Также в числе первых был определён номер, под которым выступит страна — хозяйка конкурса.

Даниэль Ястремский с песней "Time", выступающий за Беларусь, выйдет на сцену под восьмым номером. Первой в конкурсе выступит представительница Украины, завершать выступления на конкурсе выпало Польше.


популярное за неделю

Мнение

Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип
Новый «20-й съезд»
Новый «20-й съезд» Игорь Эйдман
Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович