Скрытый налог для белорусов 4 Татьяна Маненок, «Белрынок»

2.11.2018, 15:04

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Излечима ли эта «болезнь» нашей экономики?

При сохранении перекрестного субсидирования в энергетике белорусские предприятия не смогут конкурировать в условиях открытого рынка (а правительство хочет, чтобы в 2020 году Беларусь стала членом ВТО), какой бы ни была входящая цена на импортируемые энергоресурсы. Поэтому правительство и Нацбанк Беларуси смело обозначили срок ликвидации «перекрестки» — начало 2020 года.

То есть практически через год население Беларуси должно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявлено в новой антиинфляционной программе, которую правительство и Нацбанк Беларуси утвердили совместным постановлением № 658/12 от 12 сентября 2018 года. Для этого в мае 2019 года должен быть разработан механизм, который обеспечит достижение и поддержание 100%-го уровня возмещения населением услуг ЖКХ. Начать двигаться к этой цели предполагается с 2019 года.

Правительство готово, но не может

Правительство прекрасно знает, почему перекрестное субсидирование вредит белорусской экономике. Это советское наследство, во-первых, не мотивирует потребителей к эффективному потреблению тепловой энергии. Во-вторых, оно является скрытым налогом на предприятия и предпринимательский сектор, утяжеляющим их итак нелегкое налоговое бремя.

Что, естественно, подрывает ее конкурентоспособность. Парадоксально, но факт: Беларусь имеет одинаковую с Россией себестоимость выработки электрической и тепловой энергии при том, что цена на газ для страны в 1,7 раза выше, чем в России. При этом из-за перекрестного субсидирования энерготарифы для белорусских предприятий выше, чем для российских. В то же время для белорусского населения они, напротив, в 5 раз ниже, чем в России.

В новейшей истории страны правительство Беларуси несколько раз ставило решение этой задачи во главу свой политики, но всегда терпело поражение. Например, госпрограмма развития белорусской энергетической системы на 2011-2015 годы предусматривала, что уже к 2013 году в стране будет ликвидировано перекрестное субсидирование для потребителей природного газа, а в 2014 году — для тепло- и электроснабжения. Но вопреки этим планам объем перекрестного субсидирования в Беларуси не снижался, а даже увеличился.

Действовали решительно, когда заставила нужда

Определенные надежды появились два года назад, когда правительство Андрея Кобякова заявило о готовности решить эту проблему за три года в три этапа. На такие шаги правительство решилось из-за желания получить кредит МВФ в 3 млрд. долларов. Одним из условий его выделения была ликвидация перекрестного субсидирования в энергетике за 6-18 месяцев.

Правительственный план ликвидации перекрестного субсидирования предусматривал выход к концу 2016 года на 50% возмещения затрат услуг ЖКХ, к концу 2017 – на 75%, к концу 2018 – на 100%. Одновременно правительство собиралось снижать себестоимость услуг ЖКХ и повышать адресную социальную поддержку.

Правительство не только публично обнародовало свой план, но и решительно приступило к его выполнению. С 1 января 2016 года тарифы на газ и электричество для населения были повышены сразу на 20% (в цену газа включили НДС). Также выросли тарифы на воду и отопление. В целом в январе «коммуналка» увелич илась на 40-70%. При этом, как и советовали международные эксперты, в Беларуси с 1 октября 2016 года заработала система безналичных жилищных субсидий.

Но эти шаги вызвали негативную реакцию населения. Повышение тарифов на услуги ЖКХ на фоне падения зарплат усилило протестные настроения в обществе.

Главная проблема – оплата тепла

Наиболее чувствительный вопрос для населения Беларуси – переход на стопроцентную оплату тепловой энергии. Сейчас в это трудно поверить, но в начале 2000-х годов Беларусь была практически у заветной финишной черты. В 2003 году уровень возмещения населением затрат на отопление составлял около 98%. Но затем процесс пошел вспять: в 2005 году белорусское население оплачивало лишь 74,8% стоимости тепла, в 2006 году – 69,1%, в 2010 году – 37%. в 2011 году – около 22%.. Оплата снизилась из-за резкого подорожания в этот период импортируемого российского газа (а в Беларуси электроэнергия и тепловая энергия вырабатывается преимущественно на газу), и тарифы за этим ростом просто «не успели».

Что же касается оплаты за электроэнергию, то здесь тенденции такие. В 2003 году уровень возмещения населением затрат на электроэнергию составлял 107%. Однако в 2005 году этот показатель был уже 90,3%, в 2015 году – 86,3%, в 2011 году – 37%, в 2012 году – 31,5%. Дальше начался постепенный рост: в 2013 году население оплачивало уже около 53% стоимости электроэнергии, в 2014 году – около 82%, в 2015 году – около 75%, в 2016 году – около 83%.

По данным ГПО «Белэнерго», в 2017 году население Беларуси возмещало затраты по теплу на уровне 21,4%, а на электроэнергию – 80,2%. А уже с января 2018 года, как заявили в Минжилкомхозе, тарифами обеспечивается 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.

Предприятия платят за «перекрестку» больше, чем бюджет

В январе 2014 года на встрече с представителями белорусских СМИ А. Лукашенко отметил, что тарифы на ЖКХ в Беларуси регулируются государством, а их повышение происходит в увязке с ростом доходов граждан. «А факты таковы, что сегодня семья из трех человек, где двое работают, за 2-комнатную квартиру платит 3% доходов семьи, в России – 12%. Семья из трех человек, где работают два бюджетника, платит за такую квартиру 4% доходов семьи, два пенсионера – чуть более 5%», – сказал Лукашенко.

И добавил: «Назовите еще одну такую развитую, цивилизованную страну в мире, где бы платили столько. В Европе – в три раза больше. Мы покрываем услуги ЖКХ (при всем повышении) на 23%, 77% услуг ЖКХ покрываются за счет бюджета».

Это, однако, не совсем точный расклад. Белорусские предприятия несут гораздо большую, чем бюджет, финансовую нагрузку перекрестного субсидирования.

В 2017 году население Беларуси потребило 23,3 млн. Гкал тепловой энергии, суммарная стоимость которой составила 931,25 млн. долларов. При этом население оплатило лишь около 20% от ее стоимости – 186,25 млн. долларов. Субсидии на оплату потребленной населением энергии составили 745 млн. долларов, в том числе субсидии из бюджета составили 279 млн. долларов, а еще 446 млн. долларов – это субсидии, предоставленные белорусскими предприятиями в рамках перекрестного субсидирования.

Что тормозит реформы ЖКХ

Можно лишь удивляться смелости белорусского правительства, поставившего перед собой в очередной раз практически невыполнимую задачу по ликвидации «перекрестки».

Хотя эта смелость вполне объяснима: в правительстве есть понимание, что в Беларуси давно «заигрались с тарифами». Эти реформы пора завершать, тем более, что в стране заработала система безналичных жилищных субсидий.

По данным министерства ЖКХ, за 9 месяцев 2018 года безналичные жилищные субсидии в Беларуси предоставлены 26,9 тысячи семей на сумму более 714 тыс. рублей. Субсидии предоставляются, если ежемесячная сумма платы за услуги ЖКХ превышает 20% среднемесячного дохода семьи в городе и 15% – в сельской местности.

Создание системы безналичных жилищных субсидий снижает риски проведения реформы, но лишь отчасти. Если сейчас белорусское население оплачивает примерно лишь пятую часть тарифа по тепловой энергии, то чтобы выйти на полную стоимость отопления с 2020 года, тариф на тепловую энергию нужно повысить в 5 раз. Вряд ли к этому времени зарплаты белорусов вырастут в соизмеримой пропорции, что позволило бы белорусским властям смело пойти на кардинальное повышение тарифов, не опасаясь социальных протестов в обществе.

Кроме того, сомнительно, что для этого есть политическая воля. В качестве доказательства вот такое противоречие: в Беларуси принята программа социально-экономического развития, которой предусмотрен выход на полную окупаемость энерготарифов, а в то же время действует указ Лукашенко, ограничивающий повышение тарифов 5 долларами.

Напомним, согласно указу от 5 декабря 2013 года № 550, повышение субсидируемых государством тарифов на услуги ЖКХ для населения на очередной финансовый год не должно превышать сумму, эквивалентную 5 долларам (в расчете на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв. м, при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг).

Вот поэтому вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев на днях успокоил белорусских потребителей, заявив, что тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2019 году вырастут не более чем на 5 долларов. «Наши подходы в этом отношении остаются прежними: в соответствии с поручением главы государства мы производим расчет в рамках увеличения тарифов не более чем на 5 долларов», – сказал он. Проект документа, который установит тарифы на 2019 год, планируется подготовить к середине ноября 2018 года.

Следует также отметить, что правительство пытается ликвидировать перекрестное субсидирование в энергетике, не занимаясь реформами монопольных сфер ЖКХ и энергетической отрасли. Но в монопольной системе очень сложно выяснить, какие реально затраты несет ЖКХ и какие – энергетики, поскольку любая монополия пытается возместить свои издержки через повышение тарифов. Тем более, что нынешняя система позволяет государственным коммунальщикам и энергетикам формировать свои цены исходя из затрат.

Кроме того, реформа системы ЖКХ неразрывно связана с решением проблемы централизованного теплоснабжения, тепловой реабилитацией зданий и т. д., что в конечном итоге создает стимулы для снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Беларуси к решению этих проблем пока лишь только приступают.

Татьяна Маненок, «Белрынок»