Житель Рогачева пришел на свидание с гранатой 4 2.11.2018, 17:21

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Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Как сообщает районная газета «Свабоднае слова», Рогачёвский районный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) в отношении жителя нашего района.

Как рассказала старший следователь Рогачёвского РОСК Дарья Блинцова, мужчина с применением предмета, внешне схожего с гранатой, угрожал убийством бывшей сожительнице. Пара распалась, однако сельчанин не хотел с этим мириться и уговаривал возлюбленную вернуться, на что та ответила отказом. В ход пошла граната. Женщина сообщила в милицию.

На место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу в составе следователя, эксперта экспертно-криминалистического сектора по Рогачёвскому району и сотрудников милиции. «Орудие преступления» бывший сожитель спрятал, однако милиционеры ее нашли в лесном массиве возле деревни. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.