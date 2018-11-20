Виталий Щербо: Борзеют бюрократы! А медали им подавай 20.11.2018, 13:55

Фото: Reuters

Знаменитый белорусский гимнаст вступился за исторический зал в Доме офицеров.

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виталий Щербо прокомментировал новость о перепрофилировании исторического зала гимнастики в Доме офицеров, в котором растили призеров Олимпиад и первенств мира с 1936 года. Мнение Щербо высказал на странице чемпиона мира Дмитрия Касперовича в Facebook, где Касперович просит объединиться вокруг идеи о сохранении зала, пишет tut.by.

— Я призываю все белорусское сообщество по спортивной гимнастике объединиться здесь и сейчас, в данный момент времени, и решить спорные вопросы, — написал Дмитрий Касперович, который до последнего времени тренировал около 150 детей в Доме офицеров. — Найти конструктивное решение, которое поможет сохранить и возродить олимпийские традиции белорусской школы спортивной гимнастики! Просим поддержать нас в такой ситуации, когда на глазах у всего белорусского гимнастического сообщества уничтожается знаменитый гимнастический зал и вместе с ним рушится история спорта, ломается преемственность поколений — от тех, кто прославлял и защищал честь мундира на международных аренах: Николай Милигуло, Нелли Ким, Иван Иванков, Дмитрий Касперович, Роман Ваткин, Виктор Дойлидов, Александр Баранов, Николай Федоренко, А.И. Носков. Просьба всех, кто неравнодушен и понимает, с чего начинается большой спорт, высказать свое мнение и не остаться безучастным по данном поводу.

У публикации Касперовича около ста репостов, в комментариях отметился Виталий Щербо. «Да борзеют бюрократы! А медали им подавай! Нет на них меня!!!» — написал он.

«Очень уютный специализированный зал для набора детей, подготовки резерва и развития гимнастики в центре Минска! Зал необходимо сохранить!» — уверен главный тренер мужской сборной по спортивной гимнастике Александр Баранов.

В комментариях под публикацией Касперовича также отметились участницы Олимпийских игр 1996 года в Атланте Юлия Юркина и Юлия Собко, экс-наставник мужской сборной Беларуси и первый тренер двукратного абсолютного чемпиона мира, многократного чемпиона и призера первенств мира и Европы в личном и командном зачетах Ивана Иванкова Виктор Дойлидов.