Китайцы сбежали из Светлогорска? 11 20.11.2018, 18:25

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Фото: «Радыё Свабода»

Вредный завод беленой целлюлозы проработал только 72 часа на 80% мощности.

Китайские рабочие покинули завод беленой целлюлозы в Светлогорске. По официальной информации - из-за праздников. Завод проработал только 72 часа на 80% мощности, после чего остановился.

Но, по неофициальной информации, китайские инвесторы покинули завод, заявила "Радыё Рацыя" член правозащитного центра "Весна" Елена Маслюкова

По словам правозащитницы, скорее всего, этот инвестиционный проект провалился. Помимо миллиарда китайского кредита, который уже вложен в завод, нужно еще много средств. Как тут не вспомнить предложение австрийцев, которые обещали за миллиард построить современный завод с отбеливанием через кислород, но тогда денег не нашлось:

- Мы нашли привязанный к Китаю кредит, а теперь мы расхлебывают. Куда пошли эти деньги - это очень интересно. На этом заводе "пилят" все, а в чей карман - это не наше дело. Это дело Следственного комитета, прокуратуры, они должны этим заниматься.

По словам Елены Маслюкова, даже березы, которыми был обсаженных завод и которые засохли, привезены из Польши по 50 рублей за штуку. Неужели своих деревьев не хватило?