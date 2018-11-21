Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Мюллера 21.11.2018, 9:07

Дональд Трамп

Президент США дал письменные показания по вмешательству РФ в выборы.

Письменные ответы президента США Дональда Трампа на вопросы по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы были отправлены спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом в ночь на среду, 21 ноября, сообщили сразу несколько американских СМИ, передает dw.com.

По словам адвоката Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, президент США продемонстрировал "беспрецедентную" готовность к сотрудничеству. В письменных показаниях Трампа нет ничего неожиданного, его ответы на вопросы спецпрокурора не содержат ничего, что не было бы ранее уже заявлено публично. Расследование в отношении Трампа должно быть прекращено, потребовал Джулиани.

Ранее, 16 ноября, Трамп сообщил, что "легко" и без помощи юристов лично ответил на вопросы Мюллера в письменной форме, но не отправил ему ответы сразу из-за большой загруженности. Однако издание New York Times сообщало, что 12 и 13 ноября Трамп провел около 20 часов со своими адвокатами, готовя ответы на вопросы Мюллера.

В результате расследования под руководством спецпрокурора были предъявлены обвинения четырем бывшим сотрудникам команды Трампа и 26 российским гражданам. Президент США неоднократно высказывался против расследования, называя его "охотой на ведьм".

Вскоре после прошедших 6 ноября промежуточных выборов в американский Конгресс Трамп вынудил уйти в отставку генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Временно исполняющий обязанности генпрокурора Мэтью Уитекер ранее ставил под сомнение масштабы расследования и до занятия поста в Минюсте США публично высказывался о том, как генеральный прокурор теоретически мог бы заблокировать следственные действия.