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В Литве на 60% повысили ежемесячное пособие на детей

  • 21.11.2018, 16:24
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Парламент уже одобрил повышение.

Литовское государство выплачивает «детское» пособие вне зависимости от дохода семьи. Раньше эта сумма составляла 30 евро, теперь ее повысят до 50 евро в месяц на каждого ребенка. Повышение составило 66%, сообщает delfi.lt.

Также парламент одобрил повышение пособия для малоимущих и многодетных семей – с 50 евро в месяц на ребенка до 70 (на 40%).

«Детские» деньги в Литве платят до 18 лет, но можно продлить выплаты до окончания ребенком школы – максимум до 21 года.


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