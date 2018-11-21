Фотофакт: Бобруйчане протестуют против строительства под их окнами 1 21.11.2018, 17:06

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Жители города не хотят вблизи своих домой очередных супермаркетов.

По словам местных жителей, по генеральному плану города за их домами планируется построить три здания многофункционального назначения. Они уверены, что речь идет об очередных супермаркетах, пишет «Вечерний Бобруйск».

Такие объявления развешены на подъездах домов № 135 и 137 по улице Урицкого.

На данный момент известно, что местные жители организовали инициативную группу, собрали подписи против строительства под их окнами и разослали обращения в различные инстанции города и страны. О том, что ответили гражданам представители власти, станет известно в ближайшие дни.

Кроме того, жильцы этих домов приняли участие в общем собрании, проходившем в актовом зале средней школы № 2, где встретились с представителями городской власти. В объявлении говорится, что на собрание пришло более 60 жильцов, и все единогласно проголосовали за прекращение строительства вблизи их домов.