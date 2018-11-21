Топ-5 белорусских алкогольных напитков 14 21.11.2018, 19:28

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Белорусы знают толк в алкогольных напитках.

Чем в нашей стране можно вдохновиться на подвиги и свершения? Рассказывает belarus.travel.

СБИТЕНЬ

Ароматный напиток на меду, известный со Средневековья. Он многофункционален: горячий сбитень помогает при простуде, а холодный хорошо утоляет жажду. До XVIII века сбитень пили вместо чая.

Сбитень может быть хорошей заменой лекарствам благодаря лекарственным травам в составе. Бывает алкогольный и безалкогольный. Существует великое множество рецептов сбитня, но основной компонент неизменен — это мёд с душистыми травами.

КРАМБАМБУЛЯ

Невероятно популярный в нашей стране крепкий алкогольный напиток. К слову, так называется одна известная белорусская музыкальная группа.

Крамбамбуля готовится на основе водки, меда и пряностей. Была известна и любима издревле, но в начале ХХ века рецепт был утерян. К вящему счастью ценителей редких напитков рецепт был восстановлен в начале 2000-х. С тех пор крамбамбуля продолжает радовать нас своими потрясающим вкусовым букетом.

ЗУБРОВКА

Родина этого душистого напитка — Беловежская пуща. Там растёт трава Зубровка душистая, которая придает настойке аромат и терпкий вкус. Зубровка обычно имеет цвет от светло-жёлтого до насыщенного-янтарного

Зубровка не только вкусная, но и полезная. Она способствует улучшению аппетита и лучшему перевариванию пищи. Зубровка хорошо сочетается с мясом и холодными закусками.

Зубровка, flickr.com

НАЛИВКИ

Не путайте наливки и настойки! Наливки изготавливаются из фруктовых и ягодных соков и пюре, а градус приобретался благодаря перегону сахара. Настойки же обычно укреплялись с помощью спирта и душистых трав.

Наливок в белорусской кухне много: и из яблок, и из смородины, и из клюквы, и из рябины. Приготовить их можно и в домашних условиях — главное, запастись терпением. Наливка должна настояться как минимум 2 недели.

КРУПНИК

Еще один очень вкусный душистый белорусский напиток. По своей консистенции крупник похож на ликер. Когда-то крупник был настолько популярен, что составлял неплохую конкуренцию немецкому пуншу. Умение готовить крупник считалось обязательным для хозяек шляхетных домов.

Крупники могут готовиться на основе трав или с добавлением соков, фруктов, засушенных цветков — главное, чтобы было вкусно.