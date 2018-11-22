«Проекты чиновников с Китаем выглядят приглуповатыми» 18 22.11.2018, 9:39

5,943

Фото: Светлагорскiя навiны

Скандальный завод в Светлогорске – очередной тому пример.

Cовсем недавно стало известно, что китайцы, занимавшиеся строительством завода беленой целлюлозы в Светлогорске, покинули предприятие. Жители города долгое время протестовали против вредного предприятия, отравляющего воздух.

Как так получилось, что власти решили построить опасный завод в критической близости от города? Есть ли будущее у этого предприятия? Почему китайские инвестиции выходят белорусским властям боком?

Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к правозащитнице из Светлогорска Елене Маслюковой, которая активно участвовала в борьбе с вредным предприятием.

Экономическую целесообразность этого проекта и китайских инвестиций для Беларуси прокомментировал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Елена Маслюкова: «Мы объединились и единым фронтом начали сражаться»

- Расскажите нам подробнее о ситуации вокруг завода. Действительно ли китайская сторона покинула предприятие?

- Рабочие завода беленой целлюлозы сообщили, что китайцы забрали с собой электронные ключи. Они отвечают за доступ к управлению всем технологическим процессом. Забрать компьютеры китайцы не могли, а вот ключи забрали. Доступа к оборудованию, если его конечно не взломают хакеры, у белорусской стороны нет.

Представители СМИ пытались разузнать, в чем причина отъезда китайцев. Связывались с генеральным директором ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрием Круком, а он бросил трубку.

Мы с коллегами готовим письмо, отправим в администрацию района и на завод, чтобы получить исчерпывающую информацию.

С завода поступает информация, что белорусская сторона собирается запустить производство, несмотря ни на что. Совершенно непонятно, как они будут это делать. Что, условно говоря, хакера будут нанимать? А если произойдет какая-либо поломка. Китайцы скажут открытым текстом: «Извините, мы за это не отвечаем. Завод еще не передан на баланс белорусской стороны».

- Как так получается, что весь город задыхается от вредного газа, а чиновники и силовые структуры преследуют активистов, заявляют, что предприятие безопасное. Им что, не пахнет?

- Вы знаете, у них весь город спрашивает, пахнет ли им. Тут вопрос цены, а не запаха. А мне вспоминается римский император Веспасиан, который сказал своему сыну: «Тит, деньги не пахнут» (речь идет о вводе платы за общественные туалеты в Древнем Риме - прим. Сharter97.org). Вот и для них деньги не пахнут, а вы тут задыхайтесь, умирайте, подыхайте.

Нам российские ученые заявили, что даже в низких концентрациях метилмеркаптан вреден для здоровья. Любой адекватный человек, который может зайти на «Википедию», прочитает, что эти газы относятся ко второй категории опасности.

- Была информация о том, что австрийцы предлагали за миллиард долларов построить первоклассный завод, а власти почему-то выбрали китайское предприятие. Как вы думаете, почему?

- Это правда. На одной из встреч, когда только появилась информация о заводе, была информация, что австрийская компания ANDRITZ PULP & PAPER, которая строит аналогичные заводы по всему миру, предлагает построить такой завод в Светлогорске за миллиард долларов. А наши чиновники заявили, что это слишком дорого. И тут на горизонте появилась китайская компания China CAMC Engineering Co., LTD.

Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что за всеми этими сомнительными сделками, которые были заключены с Китаем, мог стоять Анатолий Тозик, работавший в то время послом в КНР. Для китайской компании это вообще первый проект в области производства сульфатной-беленой целлюлозы. У них нет никакого опыта. Но для Беларуси этот проект выгоден, так как сумма кредита составляет 860 миллионов долларов. Это связанный с китайским банком кредит.

Договор предусматривает строительство завода под ключ. Под ключ - это означает, что китайская сторона должна запустить завод, проработать три дня, вывести завод на полную мощность. Так вот, в октябре удалось вывести завод на мощность в 80%. Завод проработал непрерывно трое суток, как предписывал договор.

Китайцы заявили, что они выполнили все условия и за эту работы им должны заплатить. А белорусская сторона заявила, что есть много недоработок, люди жалуются на выбросы. Китайцы по доброй воле проработали еще два дня, а затем забрали ключи, шифры и остановили завод.

Cегодня стало известно, что на заводе осталось только пять специалистов из Китая. Остальные уехали, заявив, что не могут находиться на территории Беларуси. Оставшиеся специалисты следят за тем, какие манипуляции над техникой производят белорусы. Появилась информация, что наши решили запустить древесно-подготовительный цех. А это показывает, что завод готовится к началу работы, ведь запуск древесно-подготовительного цеха означает, подготовку сырья к началу технологического процессa.

- Мы видим, что белорусы активно борются против вредных предприятий. Брестчане выходят на акции каждое воскресенье. Почему именно экологические протесты так объединили белорусов?

- Пока что жители Светлогорска не связывают все происходящее с политикой, просто борются за чистый воздух. Но политика такова, что карманы чиновников пусты. Но я считаю, что набивать карманы за счет здоровья и будущего людей - это непозволительная вещь.

Почему-то китайцы, которые размещают свои предприятия в Добруше, Светлогорске, Красносельске, не заботятся о нашей экологии. Но в Беларуси, если нарушаются экологические права, дело заходит о здоровье и жизнях людей - начинается сопротивление. Это происходит в Бресте, хвала и честь этим людям, которые выходят на площадь, это происходит у нас, в Якимовой Слободе, где люди вышли на общественное собрание, потребовав прекратить строительство вредного завода. Уничтожается не только экология, но есть угроза для жизни и здоровья людей.

Когда в 2012 году просочилась информация о том, что у нас собираются строить вредный завод, произошла консолидация всех здравомыслящих людей. Мы объединились и единым фронтом начали сражаться.

Но всегда есть люди, которые выжидают, а есть те, кто сражаются. Давайте посмотрим на все опросы, которые проводились на улицах. Все отвечают, что понимают опасность предприятия. Это уже большой плюс.

Мы долгое время добивались разрешения на проведение митинга, но получили десять отказов. Пошли в суд против исполкома, но получили отказ. Затем 15 сентября вышли на акцию, никто не верил, что люди придут, но на главной площади было около 150 человек. Это показывает, что белорусы могут и способны объединиться против проблемы.

Леонид Заико: «Романтизируют Китай те, кто там не был»

- Белорусские власти все чаще ищут деньги в Поднебесной. Как вы относитесь к китайским инвестициям в Беларусь?

- Дело в том, что Китай думал, что заработав миллиарды долларов сможет ими разумно распорядиться. Но промахнулся. В 90-х годах я встречался с определенными политическими фигурами из Тайваня, которые хотели вложить миллиарды в экономику Беларуси. Это были большие проекты, но тогда их побоялись. Теперь за нас взялся Китай континентальный. Для него мы маленькая косточка. которую можно слопать, а можно поглодать. Китайская компартия видит в белорусских властях единомышленников, поэтому поддерживает экономические отношения с нашей страной. Что касается этого проекта, то он изначально был приглуповатым.

Об этом мне приходилось и говорить, и писать. Ребята, что вы делаете, идет процесс диджитализации, то есть перехода на безбумажный оборот. Эти процессы происходят и в Беларуси. Однажды я зашел к руководителю «Приорбанка». На столе у него не было ни одной бумаги и он этим очень гордился.

Газеты также уходят в прошлое. Ну, может, пользуются популярностью какие-то газеты для пенсионеров. Книги народ тоже не читает, особенно молодой. Все переходят к электронным носителям. Когда только появился этот проект, то научная оценка показала, что нет никакой перспективы в развитии этого предприятия. Это стратегический промах, такой же как и с китайскими автомобилями.

Дальше - больше. Не только это предприятие, но и другие, работающие в этой сфере, оказались в трудном положении. На это накладывается и негативное отношение людей к экологическим последствиям производства.

Как бы вам помягче сказать, Китай это не такая уж и передовая страна. Я там некоторое время жил, преподавал, работал как ученый. Те кто там не был - романтизируют Китай. На самом деле, это небогатая страна, вокруг которой много пропагандистской шумихи, рассказывающей о ее прорывах. Но Китай - это не лидер технологий.

- Это не первый пример когда китайские инвестиции выходят боком для нашей страны. Получается, что Китай строит у нас не самые современные и экологически чистые предприятия?

- Они просто не умеют. Это тоже самое, что требовать от медведя кататься на гоночном автомобиле. Китай просто перештамповывает американские и японские технологии.

Если вы будете в Китае, особенно в глубинке, то там никаких впечатляющих прорывов нет. Есть замечательные вещи в специальных зонах. К примеру - Гуанчжоу, где развиваются иностранные технологии.

Китай прошел определенный путь, но целлюлоза для Беларуси - это не лучший пример. Беларуси нужно думать о робототехнике, 3D-принтинге, где китайцы развились, но ничего нам из этого не дают. К примеру, Китай печатает с помощью принтеров дома для Саудовской Аравии за $1 миллиард долларов. Ничего подобного в Беларуси я не вижу.

Китай также продвинулся в производстве электромобилей. Там производят все: от электросамокатов до электросамосвалов. Пусть Беларусь произведет хотя бы электросамокатик. И назовет его «Вперед, страна». И, конечно, программирование, но мы тут неплохо сами разбираемся.

Но люди, которые находятся в белорусском правительстве, обладают умом регионального уровня, никогда не жили за границей, ничего о ней не знают. Все знания только из передачи «Клуб путешественников» или поездок в Турцию и Египет. К сожалению, это такая цивилизационная отсталость белорусской элиты.