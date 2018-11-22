Какую роль сыграли татары в развитии ВКЛ 22.11.2018, 16:32

Уже вскоре после переселения татары стали разговаривать на белорусском языке.

В XV-XIX веках на территории Великого княжества Литовского проживало много татар. Что же привело их сюда и какую роль они играли в истории княжества?

Как появились татары в землях литвинов?

После распада Золотой Орды среди татар началась борьба за власть. Многие из представителей ханских родов были разорены, и не имея возможности продолжать борьбу, искали убежища в других странах, в том числе и в Княжестве Литовском.

Великий князь Витовт благосклонно относился к беженцам, принимал их и наделял землей. Примерно 50 тысяч татар переселились на территорию Великого княжества во время междоусобиц в бывшей Золотой Орде в 14-м веке. Другую часть татарского населения литовских земель составляли пленники, приведенные во время походов князя Витовта на Золотую Орду. Первые татарские поселения находились в районе городов Гродно и Тракай.

Литовский татарин

Положение татар в Великом княжестве Литовском

Правители и население Литвы благосклонно относилось к переселенцам. Им давался участок земли для устройства своего хозяйства. С уважением относились литовцы и к вере и обычаям татарского населения. Им позволялось строить мечети и посещать их, жениться на литовских женщинах, растить детей в мусульманстве и соблюдать прочие национальные традиции и обряды. Кроме того, с татар снималась обязанность платить подати.

Главную роль в татарских поселениях играли имамы, которые решали все общественные дела, разбирали споры.

Взамен на все блага, татары были обязаны нести военную службу. Вместе с литовскими войсками они охраняли государственные границы и защищали города от нападений. При этом, воины-татары должны были иметь собственного коня, на личные сбережения приобретать оружие и военное снаряжение.

Татары в армии ВКЛ в 16-17 вв.

Военные татары быстро перенимали местный язык и обычаи, сохраняя при этом религию предков. Во время военных походов им приходилось встречаться и со своими собратьями, крымскими татарами. Впрочем, они их таковыми не считали. Татары говорили, что Аллах не велит грабить и нападать на других, а они не могут быть неблагодарными по отношению к приютившему их государству.

В середине и конце XVII века многие из татар лишились земель и находились на службе у короля или магнатов в качестве наемников.

Культура литовских татар

Поселившиеся в Литовском княжестве татары, принесли с собой самобытную культуру и национальные традиции. Постепенно в нее добавлялись черты местных обычаев, придавая необычный колорит.

Уже вскоре после переселения татары стали разговаривать на литовском, польском и белорусском языках. Именно эти языки употреблялись на территории Речи Посполитой. Причины того, что литовские татары в скором времени забыли родной язык заключались в следующем:

• Браки с женщинами из местного населения.

• Отдаленность от родных мест.

• Необходимость общаться с жителями Литвы на их языке.

Сохранение мусульманства не способствовало сохранению языка по той причине, что Коран был написан на арабском. На этом же языке совершались службы в мечетях.

Во второй половине XVI века появились переводы религиозных книг мусульман на белорусский, а впоследствии и польский языки. Их необходимость была обусловлена тем, что арабские тексты были совершенно непонятны литовским татарам. Вначале переводились только отдельные отрывки Корана – Суры, а в период Реформации была переведена на польский полностью вся книга.

Перевод Корана на польский давал возможность и местному населению ознакомиться с содержанием и учением мусульманства.

Татары ВКЛ в 1812 году

В свою очередь, некоторые литовские книги переписывались арабским письмом. Впоследствии их изучением много занимался известный славист, Карский. По его словам, эти рукописи очень ценны для изучения особенностей белорусского языка в XVI-XVII веках. Из них можно узнать такие нюансы, которые не заметны при чтении книг, написанных обычной орфографией.

В Великом княжестве Литовском существовал Религиозный союз мусульман, издавалась периодика, освещающая события из жизни татарского населения:

Татарская жизнь.

Роль татарского населения в жизни Великого княжества Литовского была огромной. Смешиваясь с местным населением, литовские татары с одной стороны перенимали его обычаи и язык, а с другой стороны, обогащали местную культуру новыми чертами.

Некоторые новые слова в белорусском языке были также заимствованы от татар: атаман, аршин, халва.

Много значили татары для военной мощи княжества, потому что составляли большую долю в войске. В источниках XVIII века есть упоминания о наличии в Речи Посполитой нескольких конных полков, которые состояли исключительно из татар. Они занимались разведкой, преследовали врага. Это легко удавалось легко вооруженной и маневренной татарской коннице. Очевидно что татары, которые и на Родине постоянно воевали, были опытными бойцами и могли передать свое искусство местному населению.

В XVIII веке на основе татарской конницы начали формироваться конные отряды улан. Само название уланы получили от фамилии известного полководца, татарина Александра Улана. В XIX веке территорию Речи Посполитой разделили между собой Российская империя, Австрия и Пруссия. Татары продолжали военную службу в войсках этих государств.

Среди выходцев из татарского населения есть немало деятелей, внесших свой вклад в развитие науки и искусства. Например, польский писатель Генрих Сенкевич, известный своими романами: "Камо грядеши", "Потоп" и другие, происходил из семьи татарина, перешедшего в католичество.

От знатных татар произошли впоследствии известные магнатские семьи. По некоторым данным, предками рода Глинских были крымские татары из рода Гиреев. Это подтверждает практически полная идентичность гербов этих двух родов.

До настоящего времени сохранились, так называемые "китабы" — памятники татарской письменности. Они содержали некоторые Суры Корана, рассказы о жизни пророка, а также рецепты лекарственных средств.

Особый вклад внесло татарское население и в архитектуру. Некоторые мечети до сих пор, сохранились на территории современных Литвы, Беларуси и Польши как памятники культуры и архитектуры.

Естественно, что местное население могло заимствовать от татар какие-либо блюда их кухни. Таким образом, литовские татары сыграли значительную роль в истории Литовского княжества.