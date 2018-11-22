Из Кремля вертолет «эвакуировал» неизвестных людей 3 22.11.2018, 20:33

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В операции участвовали два вертолета Ми-8.

В четверг с территории Кремля вертолёт "эвакуировал" неизвестных людей. На видео, которое появилось в Twitter, можно увидеть несколько фигур в сетке. Однако неизвестно, были это живые люди или манекены, пишет euroradio.fm.

Всего в воздух поднялись два вертолета Ми-8, но только один имел груз. Они полетели в сторону станций метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая".

В Москве творится что-то странное: С территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая. Один из них тащит сетку, в которой находятся три фигуры, напоминающие людей. Живые ли это люди или манекены - непонятно pic.twitter.com/H6HbKtJQ40 — Лентач (@oldLentach) 22 ноября 2018 г.

Позже появилось более качественное видео, на котором можно разглядеть в сетке вооружённых людей.

В Федеральной службе охраны России отказались от комментариев, только сказали, что вертолёты над Москвой летают не первый раз. "Это наша работа, к народу это никак не относится", — сказал неназванный офицер.

Можно предположить, что 22 ноября в Москве провели тренировку. Однако неизвестно, участвовали в ней люди или это всё же были манекены.