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Из Кремля вертолет «эвакуировал» неизвестных людей

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  • 22.11.2018, 20:33
  • 2,146

В операции участвовали два вертолета Ми-8.

В четверг с территории Кремля вертолёт "эвакуировал" неизвестных людей. На видео, которое появилось в Twitter, можно увидеть несколько фигур в сетке. Однако неизвестно, были это живые люди или манекены, пишет euroradio.fm.

Всего в воздух поднялись два вертолета Ми-8, но только один имел груз. Они полетели в сторону станций метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая".

Позже появилось более качественное видео, на котором можно разглядеть в сетке вооружённых людей.

В Федеральной службе охраны России отказались от комментариев, только сказали, что вертолёты над Москвой летают не первый раз. "Это наша работа, к народу это никак не относится", — сказал неназванный офицер.

Можно предположить, что 22 ноября в Москве провели тренировку. Однако неизвестно, участвовали в ней люди или это всё же были манекены.


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