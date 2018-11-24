Как в Беларуси выросла коммуналка за три года 2 24.11.2018, 13:45

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С 2016 года холодная вода подорожала более чем на 188%.

Корреспондент myfin.by решила посмотреть, какими были суммы в жировках 3 года назад и какие они сейчас.

Власти утверждают, что подходы по повышению остаются прежними – тарифы на услуги ЖКХ с 2019 года в очередной раз подорожают, но не больше, чем на $5 в эквиваленте.

Это позволит постепенно реализовать механизм поддержания 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание услуг ЖКХ.

Плавное ли повышение?

В январе 2016 года уровень возмещения затрат плательщиком составлял 31,13%. И здесь произошел скачок – 40,4% в мае, 44,4% в июле и 60,9% в ноябре.

Постепенно за 2017 год этот параметр увеличился с 60,9% до 69,2%.

Январь 2018 года еще порадовал показателем декабря 2017, а с февраля – процент возмещения подрос до сегодняшнего уровня – 76,3%.

К слову, все эти изменения можно легко отследить – во всех «жировках» процент возмещения населением ЖКУ за отчетный месяц указан чуть ниже основной информации «К ОПЛАТЕ».

До конца года процент останется неизменным. А это значит, что почти за 3 года население стало возмещать расходов по услугам ЖКХ на 45,17% больше.

А что тарифы?

Журналист сравнил тарифы ЖКХ, которые есть в каждой «жировке» вне зависимости от площади жилого помещения и размеров дома, за сентябрь 2016, сентябрь 2017 и сентябрь 2018 года. В первую очередь мы обратили внимание на:

• техническое обслуживание, капитальный ремонт;

• горячее водоснабжение (подогрев воды);

• холодное водоснабжение;

• водоотведение (канализация);

Жировка за сентябрь 2016 года

Бросается в глаза то, что сумма к оплате за «жировку» в сентябре 2017 меньше, чем в сентябре 2016.

Жировка за сентябрь 2017 года

Это можно объяснить тем, что в сентябре 2016 по данной «жировке» было использовано больше чем в 2017 году того же месяца по субсидируемому тарифу горячей воды и не по субсидируемому тарифу – холодного водоснабжения и водоотведения.

Жировка за сентябрь 2018 года

Если учесть, что тарифы выросли, а объемы потребления снизился – разница суммы к оплате стала очевидной.

При этом для полного охвата взяты субсидируемые тарифы и тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Результаты для удобства представлены в таблице ниже.

Что в итоге?

Результаты превзошли все ожидания. Существенному росту подверглись субсидируемые тарифы «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение (канализация)».

С учетом того, что размер тарифов сентября 2016 года по этим показателям не отличается от января 2016 года, а сентябрь 2018 до конца года останется неизменным – можно смело утверждать, что за 3 года холодная вода подорожала более чем на 188%, а водоотведение этой воды – более чем на 189%.

Меньше всего, как можно заметить, вырос тариф «Капитальный ремонт» – всего на 8,30%. Остальные показатели за три года приросли 17-26%. Несубсидируемые тарифы удерживают также среднюю планку по росту стоимости – 18-19%.