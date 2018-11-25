Шесть исторических фактов, о которых ученые предпочитают молчать 25.11.2018, 14:33

Этого вы не найдете в школьных учебниках.

Многое из того, что мы знаем из истории и культурологии, не соответствует действительности. Чаще всего в искажении реальности виноваты сами люди: мы сокращаем факты, добавляем интерпретации. В итоге получатель слышит совсем не то, что планировалось. Искаженные события постепенно заменяют реальные, и в них начинает верить все больше людей.

AdMe.ru собрал ложные факты, к которым настолько привыкли, что даже не ставим их под сомнение, а также отыскали важные события, которые не принято упоминать в учебниках.

1. Крысы не разносили чуму по Европе

Давно и прочно закрепилось мнение, что чума разразилась в средневековой Европе из-за крыс. Якобы полчища грызунов разносили паразитов, нападали на людей, тем самым вызвав огромную эпидемию. До сих пор крысы считаются разносчиками опасных болезней.

Но не так давно ученые Университета Осло доказали, что все совсем не так. Люди, не крысы, были главными переносчиками чумы. Точнее, человеческие блохи и вши, которые и распространяли заразу. Эти паразиты предпочитали селиться именно на человеческом теле, избегая крыс, мышей и других животных.

2. Клеопатра не была египтянкой

Клеопатра — один из самых известных правителей Египта. И хотя она родилась в этой стране, на самом деле имела греческое происхождение. Ее генеалогические древо восходит к одному из генералов Александра Македонского — Птоломею I. После смерти Александра он получил власть в Египте и начал династию греческих правителей, которая просуществовала почти 300 лет. И хотя царица не была египтянкой по происхождению, она отлично знала язык и приняла многие обычаи этой страны.

3. Салемских ведьм не сжигали

Образы салемских ведьм активно используют в кино и литературе. Но, видимо, создатели популярных произведений вольно обращаются с фактами. Из-за этого мы привыкли думать, что салемские ведьмы сгорели на костре.

На самом деле суд над ведьмами города Салема — реальное историческое событие. Женщины, которые обвинялись в колдовстве, действительно были казнены, но повешены, а не сожжены. Видимо, сценами сожжений мы обязаны средневековой Европе, где охота на ведьм была более массовой, чем в Америке.

4. Франклин не придумывал электричество

В 1752 году Бенджамин Франклин выдвинул гипотезу: молния и электричество имеют одну природу. В том же году он написал «Пенсильванской газете», что эксперимент, подтверждающий гипотезу, прошел успешно. Это исторические факты.

Через 15 лет Джозеф Пристли, ученый, написал в отчете, что Франклин открыл природу электричества. Со временем эти слова трансформировались в заявление, что Франклин изобрел электричество. На самом деле к середине XVIII века об электричестве было уже многое известно, а сам Бенджамин никогда не говорил, что придумал электричество. Ему принадлежит только эксперимент.

5. Джоан Роулинг не была безработной, когда писала «Гарри Поттера»

Вкратце историю Роулинг пересказывают так: она жила на пособие и была матерью-одиночкой, а затем написала «Гарри Поттера» и разбогатела. На самом деле на создание всей серии романов у нее ушло 7 лет, и за это время она успела побывать много кем.

Впервые идея о мальчике-волшебнике пришла к Роулинг перед отъездом в Португалию в качестве преподавателя английского. А спустя 3 года она вернулась в родной город с полным чемоданом заметок о Гарри Поттере. За следующие 5 лет она действительно успела побывать безработной и пожить на пособие, но к моменту выхода первого романа преподавала в школе и даже выиграла грант на создание книги.

6. Альберт Эйнштейн мог стать президентом Израиля

В 1952 году скончался первый президент Израиля Хаим Вейцман. После этого премьер-министр страны написал письмо Альберту Эйнштейну и предложил ему занять президентское кресло. Несмотря на то что премьер пообещал ему также достаточно времени, чтобы заниматься научной работой, Эйнштейн отказался.

Ученый ответил, что всю жизнь занимался наукой и не имеет достаточного опыта, чтобы управлять людьми и решать важные политические вопросы.