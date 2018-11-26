Протестующие в Бресте: Наша задача сейчас – чтобы они не затерли правду 1 26.11.2018, 15:25

иллюстрационное фото «Белсат»

Жители города не доверяют властям, согласившимся на «переговоры».

Брестчане снова протестовали против открытия аккумуляторного завода. На площади Ленина вчера было около 120 жителей города. Главная тема, которая обсуждалась - встреча активистов Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепесевича с министром природы и охраны окружающей среды Андреем Худыком, запланированная на 5 декабря, сообщает телеграм-канал «Баста».

Собравшиеся высказывали опасения, что власти специально тянут время и попытаются снова обмануть брестчан.

«Наша задача сейчас - чтобы они не затерли правду», - заявил сегодня на площади Дмитрий Бекалюк.