Протестующие в Бресте: Наша задача сейчас – чтобы они не затерли правду

Протестующие в Бресте: Наша задача сейчас – чтобы они не затерли правду1
- 26.11.2018, 15:25
Жители города не доверяют властям, согласившимся на «переговоры».
Брестчане снова протестовали против открытия аккумуляторного завода. На площади Ленина вчера было около 120 жителей города. Главная тема, которая обсуждалась - встреча активистов Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепесевича с министром природы и охраны окружающей среды Андреем Худыком, запланированная на 5 декабря, сообщает телеграм-канал «Баста».
Собравшиеся высказывали опасения, что власти специально тянут время и попытаются снова обмануть брестчан.
«Наша задача сейчас - чтобы они не затерли правду», - заявил сегодня на площади Дмитрий Бекалюк.